الجمعة 20 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء أعمال التنسيق بجامعة الوادى الجديد غدًا

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

يستقبل مكتب التنسيق الإلكترونى بجامعة الوادي الجديد، غدًا السبت، الطلاب الناجحين بالثانوية العامة المرحلة الأولى، بناء على توجيهات الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وبإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب، إن جامعة الوادى الجديد تقدم الخدمة مجانًا يوميًا من الساعة ٩ صباحًا حتى الثالثة عصرًا بمعمل التنسيق الإلكترونى بالمبنى الإدارى للجامعة.

وأضاف حرباوي، أن الخدمة يقدمها مجموعة من العاملين بالجامعة من لهم خبرة عالية فى مجال التنسيق الإلكترونى من خلال قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر متصلة بالإنترنت فائق السرعة لإنهاء إجراءات التنسيق فى أسرع وقت.

وطالب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، طلاب المرحلة الأولى وأولياء الأمور بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة إضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير لمكتب التنسيق قبل بدء العمل وعقب انتهاء العمل للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والطلاب وأولياء الأمور متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

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IMG-20210819-WA0038
IMG-20210819-WA0039
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يستقبل التنسيق الالكتروني الوادي الجديد الطلاب الناجحين الثانوية المرحلة الاولي الاجراءات الاحترازية ارتداء الكمامة

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