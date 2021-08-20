مصرع شاب دهسته سيارة مسرعة بالفيوم
لقي شاب مصرعه في حادث اصطدام سيارة مسرعة أثناء عمله على عربته المجهزة لتحضير المشروبات الساخنة لخدمة قائدي المركبات بطريق الفيوم القاهرة.
تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد تعليب مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من مرفق الإسعاف بوقوع حادث اصطدام سيارة مسرعة بأحد الأشخاص وفرت هاربة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث المركز وتبين وفاة شخص يعمل على سيارته المجهزة لتحضير المشروبات الساخنة على طريق “الفيوم - القاهرة”، إثر اصطدام سيارة مسرعة وفرت هاربة.
ونقلت سيارة مرفق الإسعاف جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة.