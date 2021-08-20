الرئيس الأوكرانى: ارتفاع معدلات الفساد لا ينبغى أن يكون ذريعة لعدم الانضمام للناتو

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يعتقد أن ارتفاع مستوى الفساد لا يمكن أن يكون زريعة في عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء إنترفاكس الأوكرانية، اليوم الجمعة: "من السهل اتهام أوكرانيا بالفساد. ولكن لنكن صادقين؛ لا يوجد بلد خال تمامًا من الفساد أو المسئولين الفاسدين، ولكن خلال السنوات القليلة الماضية، أنشأت أوكرانيا بنية تحتية لمكافحة الفساد لا مثيل لها في أوروبا أو ربما حتى حول العالم".

وشدد رئيس الدولة على أن أوكرانيا لديها عدد من الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد، مثل المكتب الوطني لمكافحة الفساد أو المحكمة العليا لمكافحة الفساد.

وأضاف: "أوكرانيا لديها وضع شبه عضو في الاتحاد الأوروبي، وبالكاد عضو في حلف شمال الأطلسي. تعيش البلاد بالفعل وفقًا للمعايير الأوروبية. ومراكز القيادة العسكرية تلبي متطلبات الناتو".

ويعتقد الرئيس الأوكراني أن عدم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى ناتو أمر محبط ويرسل إشارة سلبية إلى الدول المرشحة الأخرى.