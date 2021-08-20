الجمعة 20 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«عوامة الغلابة».. إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد (صور)

عوامة الغلابة
عوامة الغلابة

يستخدم عدد كبير من المصطافين بشاطئ محافظة بورسعيد إطارات السيارات الداخلية بديلا عن العوامة الصيني التي يتراوح سعرها بين 50 و100 جنيه، بينما يمكن الحصول على الكاوتش مجاناً من أحد محال إصلاح الإطارات السيارات.

 

IMG-20210820-WA0135
إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد 

يطلق على شاطئ بورسعيد «شاطئ الغلابة»، لأنه مجاني ممتد على مسافة 9 كيلو مترات، يمكن للمصطاف أن يقضي عليه يوماً دون دفع أي رسوم مقابل الدخول، ويمكنه كذلك الجلوس على الرمال أو اصطحاب كرسي خاص به، ويمكنه استئجاره مقابل 10 جنيهات.

IMG-20210820-WA0137
إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد 

الجدير بالذكر أن نظافة الشاطئ تضاهي أفضل الشواطئ على مستوي الجمهورية، وكذلك يتواجد به خدمات أمنية وإنقاذ، تجعل المصطاف يقضي يوم مجاني ويحصل علي أفضل الخدمات.

إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد

إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد
إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد
إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد
إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد
إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد
إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد
إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد
إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد
إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد
إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد
إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد
إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد
إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد
إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد
إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد
إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد
إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد
إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد
إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد
إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد
إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد
إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد
إطارات السيارات بورسعيد شاطئ اخبار بورسعيد بديل

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

تفاصيل صدام «جنش» مع كارتيرون قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

أحمد سعد يحتفل بعقد قرانه على علياء بسيونى غدًا

«On Time Sports» تعلن إيقاف مدحت شلبى لنهاية الموسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

صور

نجوم الفن فى عزاء السيناريست فيصل ندا

يوم فى الفضاء بـ500 جنيه

مصنع السلمون والتونة فى بورسعيد

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة.. ماذا حدث فى هجوم إسرائيل ضد سوريا؟

كيف ترى إسرائيل سقوط كابول فى يد «طالبان»؟

سارة شريف تكتب: حرائق السلام