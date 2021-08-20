«عوامة الغلابة».. إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد (صور)

يستخدم عدد كبير من المصطافين بشاطئ محافظة بورسعيد إطارات السيارات الداخلية بديلا عن العوامة الصيني التي يتراوح سعرها بين 50 و100 جنيه، بينما يمكن الحصول على الكاوتش مجاناً من أحد محال إصلاح الإطارات السيارات.

إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد

يطلق على شاطئ بورسعيد «شاطئ الغلابة»، لأنه مجاني ممتد على مسافة 9 كيلو مترات، يمكن للمصطاف أن يقضي عليه يوماً دون دفع أي رسوم مقابل الدخول، ويمكنه كذلك الجلوس على الرمال أو اصطحاب كرسي خاص به، ويمكنه استئجاره مقابل 10 جنيهات.

إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد

الجدير بالذكر أن نظافة الشاطئ تضاهي أفضل الشواطئ على مستوي الجمهورية، وكذلك يتواجد به خدمات أمنية وإنقاذ، تجعل المصطاف يقضي يوم مجاني ويحصل علي أفضل الخدمات.

إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد

إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد

إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد

إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد

إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد

إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد

إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد

إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد

إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد

إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد

إطارات السيارات الداخلية تغزو شاطئ بورسعيد