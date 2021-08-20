تعرف على الجامعات الخاصة والمعاهد العالية المعتمدة من وزارة التعليم العالى

مع انطلاق إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، واقتراب التسجيل بالمرحلة الأولى للتنسيق الذي سيقوم الطلاب بالتسجيل من خلاله يوم السبت الموافق 21 أغسطس 2021، ترصد «الدستور» أسماء الجامعات والمعاهد الخاصة والأهلية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي، ويبلغ عددها حوالي 30، فيما يبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة 189 في كافة التخصصات المتنوعة والمختلفة.

الجامعات الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي:

جامعة 6 أكتوبر

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

جامعة مصر الدولية.

الجامعة الألمانية بالقاهرة.

جامعة الأهرام الكندية.

الجامعة البريطانية فى مصر.

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

جامعة سيناء.

جامعة فاروس بالإسكندرية.

جامعة النهضة ببنى سويف.

جامعة المستقبل.

الجامعة المصرية الروسية.

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

جامعة هليوبوليس.

جامعة الجيزة الجديدة.

جامعة دراية بالمنيا.

جامعة بدر.

جامعة حورس.

جامعة المصرية الصينية.

جامعة ميريت.

جامعة سفنكس.

جامعة السلام.

جامعة الملك سلمان الدولية.

جامعة العلمين الدولية.

جامعة الجلالة.

جامعة المنصورة الجديدة الأهلية.

جامعة النيل الأهلية.

الجامعة الفرنسية فى مصر.

الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية (GIU).

جامعة أسلسكا.

جامعة برلين الألمانية بالجونة.

جامعة سنجور.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

الجامعة العربية المفتوحة.



المعاهد العالية الخاصة المعتمدة في مصر:

بعض المعاهد الخاصة بالهندسة:

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة– جيزة.

معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا.

معهد طيبة العالى للهندسة بالقاهرة.

معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

معهد الصفوة العالى للهندسة.

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

المعهد العالى للهندسة بـ6 أكتوبر.

معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه- الجيزة.

الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى.

معهد الجزيرة العالى للهندسة التكنولوجيا بالمقطم.

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت.



المعاهد الخاصة العالية لشعبة التجارة وعلوم الحاسب ونظم المعلومات:



معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.

المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ6 أكتوبر.

المعهد العالى للحاسب الآلى بكينج مريوط– الإسكندرية.

المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج.

معهد العبور العالى للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات.

المعهد العالى للحاسب الآلى وإدارة الأعمال بالزرقا- دمياط.

معهد طيبة العالى للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة.

معهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة.



المعاهد الخاصة العالية باللغات وتكنولوجيا الاتصال والإعلام وإدارة الأعمال:



المعهد العالى للغات بمصر الجديدة.

المعهد العالى للغات بـ6 أكتوبر.

معهد المعارف العالى للغات والترجمة بالزيتون.

معهد القاهرة العالى للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

معهد المدينة العالى للغات الدولية– بشبرا منت.

المعهد الدولى للغات والترجمة الفورية- القاهرة الجديدة.

المعهد العالى للغات بالمنصورة.

معهد المنيا العالى للغات.

المعهد العالى للغات والترجمة الفورية بأسوان.

المعهد العالى للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر.

المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس.

المعهد الدولى العالى للإعلام بمدينة الشروق.