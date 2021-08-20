إصابة فلسطينى بالرصاص وآخرين بالاختناق جراء قمع الاحتلال لمسيرة فى نابلس

أصيب فلسطيني بالرصاص الحي المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان شرق نابلس.

وقال أحمد جبريل، مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، إن قوات الاحتلال قمعت المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان في بيت دجن، ما أدى إلى إصابة المواطن بالرصاص المغلف بالمطاط.

وأضاف جبريل أن العشرات من المشاركين في المسيرة أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع الذي استخدمته قوات الاحتلال لتفريق المسيرة.