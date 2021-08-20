حكام محافظات اليابان يحثون الحكومة على فرض الإغلاق لاحتواء كورونا

حث حكام محافظات اليابان الحكومة المركزية في طوكيو اليوم الجمعة على النظر في فرض إغلاق لاحتواء ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" بشكل أفضل.

ووصف المحافظون الإجراءات الحالية بأنها "غير فعالة" في مكافحة متغير دلتا شديد العدوى، الذي ينتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد- وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وجاءت الدعوة التي أطلقتها الرابطة الوطنية للحكام، خلال اجتماعهم عبر الإنترنت بعد أن دخلت حالة الطوارئ الحالية حيز التنفيذ في سبع محافظات أخرى في نفس اليوم، والتي تفرض قيودا على النشاط التجاري بهدف كبح أكبر موجة من الإصابات في اليابان.

وردد المحافظون دعوات بعض الناس في البلاد للمطالبة بمزيد من الإجراءات الصارمة، مثل الإغلاق الذي تم فرضه في بعض البلدان الأخرى، لكن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا أعرب عن شكوكه بشأن فعالية تلك الخطوات.

وتعاني اليابان من عودة ظهور الإصابات في جميع أنحاء البلاد، حيث سجلت طوكيو 5405 حالات اليوم. ويبدو أن حالة الطوارئ الأخيرة قد فقدت تأثيرها على السلوك العام- وفقا لما يراه المحافظون.

كما دعا المحافظون إلى حالة الطوارئ على مستوى البلاد لمنع تدفق الأشخاص عبر حدود المحافظات، وانتقدوا تعامل الحكومة مع تفشي فيروس كورونا في ضوء انتشار متغير دلتا.