غدا.. إطلاق صاروخ «سويوز» الروسى وعلى متنه 34 قمرًا صناعيًا

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس"، اليوم الجمعة، أن موعد المحاولة الجديدة لإطلاق صاروخ النقل "Soyuz-2.1b" وعلى متنه 34 قمرا صناعيا لشركة OneWeb سيكون غدا.

وأشارت المؤسسة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أنه كان من المقرر إطلاق صاروخ النقل "Soyuz-2.1b" في الساعة 1.23 بتوقيت موسكو يوم 20 أغسطس، ولكن عملية الإطلاق ألغيت أوتوماتيكيا نتيجة تشغيل نظام وقف المحركات الآلي، قبل 40 ثانية من الموعد المقرر.

وأوضح مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، أن سبب تأجيل إطلاق صاروخ النقل "Soyuz-2.1b" مع وحدة التعجيل "فريغات" وعلى متنه 34 قمرا صناعيا لشركة OneWeb هو اكتشاف أجهزة التشغيل الأوتوماتيكية عطلا في المعدات والأجهزة الأرضية. مشيرا إلى أنه لا توجد أي مشكلة في الصاروخ.