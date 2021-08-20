«On Time Sports» تعلن إيقاف مدحت شلبى لنهاية الموسم

أعلنت إدارة قنوات On Time Sports إيقاف ظهور الإعلامي مدحت شلبي، حتى نهاية الموسم، وذلك احتراما لمبدأ ترسيخ احترام كافة أطياف جماهير الكرة المصرية.

وقالت “On Time Sports”، في بيان، إنه “انطلاقاً من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف ومحتوى يتماشي مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخاً لمبدأ احترام كافة أطياف جماهير كرة القدم المصرية؛ فقد قررت إدارة قنوات On Time Sports وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي، حتى نهاية الموسم”.

ويقدم الإعلامي مدحت شلبي برنامج “مساء أون تايم سبورتس” على قناة “On Time Sports 2"، في العاشرة مساءً من الثلاثاء للخميس.