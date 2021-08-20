«الأرصاد» توضح حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة.. تفاصيل درجات الحرارة

تشهد البلاد حالة من التغير في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية بين ارتفاع درجات الحرارة الشديد وانخفاض بسيط في درجات الحرارة وتواصلت «الدستور» مع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، حيث كشف لنا تفاصيل حالة الطقس على مختلف أنحاء الجمهورية، بداية من الجمعة 20 أغسطس.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وبيان درجات الحرارة خلال الـ 27 القادمة

يتوقع دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشار «شاهين» إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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وإليكم بيان بدرجات الحرارة عن تفاصيل حالة الطقس الجمعة الموافق 21 أغسطس 2021 علي معظم أنحاء البلاد:

درجات الحرارة المتوقعة فى مصر غدًا السبت 21-8-2021