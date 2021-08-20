«الأرصاد» توضح حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة.. تفاصيل درجات الحرارة
تشهد البلاد حالة من التغير في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية بين ارتفاع درجات الحرارة الشديد وانخفاض بسيط في درجات الحرارة وتواصلت «الدستور» مع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، حيث كشف لنا تفاصيل حالة الطقس على مختلف أنحاء الجمهورية، بداية من الجمعة 20 أغسطس.
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وبيان درجات الحرارة خلال الـ 27 القادمة
يتوقع دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأشار «شاهين» إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
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وإليكم بيان بدرجات الحرارة عن تفاصيل حالة الطقس الجمعة الموافق 21 أغسطس 2021 علي معظم أنحاء البلاد:
درجات الحرارة المتوقعة فى مصر غدًا السبت 21-8-2021
- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 26 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32
- درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 26 والعظمى 35
- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 25 والعظمى 34
- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 26 والعظمى 34
- درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 العظمى 32
- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 25 والعظمى 31
- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 24 والعظمى 32
- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 34
- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 العظمى 33
- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 32
- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 35
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 19 العظمى 34
- درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 28 والعظمى 37
- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 35
- درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 16 والعظمى 32
- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 27 والعظمى 34
- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 38
- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 37
- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 26 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 23 والعظمى 37
- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37
- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 24 والعظمى 38
- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 39
- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 26 والعظمى 40
- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 27 والعظمى 40
- درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 40
- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 40
- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 37
- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 35
- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 34.