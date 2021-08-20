روسيا تسمح للطلاب الأجانب بالعودة إلى الجامعات للدراسة

أعلنت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، أن جميع الطلاب الأجانب سيتمكنون من العودة إلى الجامعات الروسية للدراسة.

وذكر بيان للوزارة الروسية، اليوم الجمعة، أن المركز الروسي للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وافق على السماح للطلاب الأجانب بدخول البلاد لمواصلة دراستهم.

وأضاف البيان: "لقد قدمنا التماسًا إلى المركز الروسي للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد لفتح الحدود أمام الطلاب من جميع البلدان الأجنبية لمواصلة الدراسة، وقد تلقينا الدعم اللازم".

وكان وزير العلوم والتعليم العالي الروسي فاليري فالكوف قد أعلن في وقت سابق أنه بالنسبة للطلاب الأجانب، الذين لا يمكنهم القدوم إلى روسيا لأي سبب من الأسباب، فسيتم لأجلهم واستثناءً تشغيل التعليم عن بعد.

وفي سياق متصل، سجلت روسيا، اليوم الجمعة، 785 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 20992 إصابة جديدة، بينها 1925 حالة في موسكو.

وشهدت روسيا قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الصيف الحالي، بلغت ذروتها في يوليو، وعزتها السلطات لسلالة "دلتا" وضعف الإقبال على اللقاحات محلية الصنع.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ليبلغ 209 ملايين و915 ألفا و414 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين و401 ألف و878 وفاة.

وذكرت الجامعة، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس 625 ألفا و153 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37 مليونا و291 ألفا و739 حالة، وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ572 ألفا و641 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 20 مليونا و494 ألفا و212 إصابة.

وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 433049، وإجمالي إصابات 32 مليونا و322 ألفا و258 إصابة، وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ250469 وإجمالي إصابات 3 ملايين و152 ألفا و205 إصابات.