الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«الغضبان» يوجه برفع الإشغالات بمحيط مقابر بورسعيد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، برفع الإشغالات والتعديات المتواجدة بمحيط مقابر بورسعيد، خلال جولة تفقدية للمحافظ لمتابعة مستوى تقديم الخدمات للمواطنين بعدد من المناطق، رافقه خلالها رئيس حى الزهور.

وشدد محافظ بورسعيد على منع عودة هذه الإشغالات مرة أخرى، موجها رئيس الحى بالحفاظ على نظافة المنطقة ومنع تواجد الباعة الجائلين والتعديات، وتوقيع العقوبات على المخالفين.

في سياق آخر، عقد محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، اجتماعا موسعا؛ لمتابعة مستجدات الأعمال بعدد من مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بمدينة بورسعيد وبورفؤاد، بحضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد وعدد من الشركات الهندسية المختصة بأعمال مشروعات تطوير الطرق.

واستمع محافظ بورسعيد من المختصين لمعدلات التنفيذ فى تطوير شارع ٢٣ ديسمبر وشارع عبد الرحمن شكرى وعدد من الشوارع الواقعة فى نطاق حى الضواحى والزهور والمناخ ، وعدد من الطرق بمدينة بورفؤاد، لافتا إلى أن بورسعيد تشهد طفرة غير مسبوقة فى مجال تطوير الطرق ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمشروعات الخدمية، تماشيا مع خطة التنمية التى تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة ، موجهًا بالتنسيق بين الجهات المختصة بالعمل والإسراع فى معدلات تنفيذ أعمال التطوير فى أقرب وقت.

اللواء الغضبان كافة الإشغالات بورسعيد

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