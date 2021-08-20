الجمعة 20 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السكة الحديد» تبدأ تشغيل قطارين بعربات «تحيا مصر»

تحيا مصر
تحيا مصر

بدأت هيئة السكة الحديد، اليوم، تعديل تركيب قطاري ٨٠٩ و٨١٠ سياحي "القاهرة-كفرالشيخ- بيلا" والعكس، بعربات محسنة «تحيا مصر»، بالإضافة إلى عربتين مكيفتين وبنفس المواعيد الحالية، اعتباراً من يوم الجمعة.

وأوضحت هيئة السكة الحديدة أن تغيرات العربات فى السكة الحديد تأتي فى إطار التحديث المستمر بكافة قطاعتها، خاصة بقطاع الوحدات المتحركة، من أجل سكك حديد جديدة تسهم فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

في سياق متصل، قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد إنه تم إدخال عدد من القطارات الجديدة التي قامت الهيئة بإعادة تأهيلها بعدما أطلقت عليها اسم قطارات محسنة "تحيا مصر"، وهم 19 قطار محسن بخط البصيلى- رشيد، حيث قامت بإحلال العربات القديمة ذات اللون الأصفر واستبدالها بعربات تحيا مصر المحسنة.

وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن الهيئة القومية للسكة الحديد قامت باستبدال عدد 4 قطارات بعربات محسنة بخط القاهرة- الإسكندرية والعكس، وكذلك خط القاهرة- إيتاي البارود والعكس، كما قررت تعديل تركيب عدد 4 قطارات بخط طنطا- المنصورة، ومنوف- طنطا، بعربات محسنة.

وتابعت المصادر أن من ضمن القطارات التي قامت الهيئة بإدخالها للتشغيل اليومي 4 قطارات محسنة على خط القاهرة- الفيوم، وبذلك يصبح عدد القطارات المطورة بأيادٍ مصرية وتعمل على خطوط السكة الحديد 31 قطارا محسنا "تحيا مصر".

وأشارت المصادر إلى أن هناك العديد من التغيرات التي سيتم القيام بها لصالح تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب فى مرفق السكة الحديد، وذلك خلال الفترة المقبلة، فسيتم إعادة تأهيل عدد من القطارات وإدخال عربات روسية جديدة.

 

السكة الحديد عربات تحيا مصر اليوم تشغيل

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