الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

الأرصاد
الأرصاد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدًا السبت، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
وأفاد الخبراء بأن الظواهر الجوية من المتوقع أن تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة؛ مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 36 26
الإسكندرية 33 25
وادي النطرون 35 25
طنطا 36 25
شبين الكوم 36 26
دمنهور 35 26
بلطيم 33 25
مطروح 31 25
السلوم 32 24
سيوة 37 22
بورسعيد 33 25
دمياط 33 25
الزقازيق 36 26
المنصورة 36 25
الإسماعيلية 38 24
السويس 36 24
العريش 34 25
رفح 34 24
رأس سدر 38 24
نخل 35 19
نويبع 39 28
طابا 37 25
كاترين 32 16
الطور 34 27
شرم الشيخ 39 28
الغردقة 38 27
مرسى علم 37 27
الفيوم 37 26
بني سويف 37 24
المنيا 38 23
أسيوط 38 24
سوهاج 39 24
قنا 40 26
الأقصر 41 26
أسوان 42 27
ادفو 42 27
أبوسمبل 41 26
الوادى الجديد 40 26
الشلاتين 37 27
ابو رماد 36 28
حلايب 35 28
رأس حدربة 43 29
 

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