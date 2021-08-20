في ذكرى ميلاده.. أبرز المحطات في حياة محمد حسين هيكل

تحل اليوم الجمعة الموافق 20 أغسطس ذكرى ميلاد الراحل الكبير محمد حسين هيكل صاحب رواية "زينب" والتي تحولت لأول فيلم صامت بمصر وشارك في تجسيد أدوار البطولة دخل الرواية كل من بهيجة حافظ وزكي رستم ودولت أبيض وعبدالوارث عسر والمخرج محمد كريم.

أحداث الرواية

تدور حول بنت تدعى زينب تعمل داخل الأراضي الزراعية لكي تكسب المال، حيث جمع الحب بين زينب وشخص يدعى إبراهيم يتابع الزراعة، عندما علم أهلها بحبها أجبروها على الزواج من شخص آخر لأنه من الأغنياء، ولكن يذهب إبراهيم لتأدية الخدمة العسكرية مودعا زينب.

بداية كتابة الرواية

قام الكاتب حسين هيكل بكتابة الرواية عام 1914 حيث انه مر عليها وقت كثير من حين صدورها لليوم 107 أعوام، وأيضا فات حوالي ٩٠ عاما على مشاركتها في السينما وتحويلها ل فيلم يحمل اسم" الرواية"

نشأته

هو الشاعر والكاتب والسياسي ابن مصري محمد حسين هيكل ولد في قرية كفر غنام في مدينة المنصورة، محافظة الدقهلية، مصر.

التحق محمد حسين هيكل بمدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة ليدرس القانون بها وتخرج منها في عام 1909م، ثم بعدها حصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة السوربون في فرنسا سنة 1912م، بعد أن حصل على شهادة الدكتوراه من أمريكا وعاد إلى القاهرة عمل في مجال القانون بالمحاماة حوالي عام.

عمله بالصحافة

عمل الكاتب والأديب محمد حسين هيكل بمجال الصحافة بجانب عمله بالقانون، كان يستعين في تعليمه من الشيخ محمد عبده وقاسم أمين وغيرهم من علماء العلم.

المناصب التي شغلها

أصبح "هيكل" عضوا في لجنة الثلاثين، حيث أنشأت دستور 1923، أول دستور صدر في مصر المستقلة وفقاً لتصريح 28 فبراير 1922م.

ومن ثم تم تعيين حسين هيكل رئيسا لتحرير حزب جريدة أسبوعية باسم السياسة الأسبوعية سنة 1926.

وبعدها تم ترشيحه وزيراً للمعارف في الوزارة التي أنشأها محمد محمود عام 1938م، وبعدها تم تعيينه مرة أخرى وزيراً للمعارف سنة 1940م.

في عام1941م تم تعيينه نائبًا لرئيس حزب الأحرار الدستوريين، ثم تولى رئاسة الحزب سنة 1943، وأصبح رئيساً له حتى ألغيت الأحزاب بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، وبعدها تولى منصب رئاسة مجلس الشيوخ سنة 1945م واستمر يمارس رئاسة هذا المجلس التشريعي حتى يونيو 1950.