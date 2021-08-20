الجمعة 20 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

في ذكرى ميلاده.. أبرز المحطات في حياة محمد حسين هيكل

محمد حسين هيكل
محمد حسين هيكل

تحل اليوم الجمعة الموافق 20 أغسطس ذكرى ميلاد الراحل الكبير محمد حسين هيكل صاحب رواية  "زينب" والتي تحولت لأول فيلم صامت بمصر وشارك في تجسيد أدوار البطولة دخل الرواية كل من بهيجة حافظ وزكي رستم ودولت أبيض وعبدالوارث عسر والمخرج محمد كريم.

 

أحداث الرواية

تدور حول بنت تدعى زينب تعمل داخل الأراضي الزراعية لكي تكسب المال، حيث جمع الحب بين زينب وشخص يدعى إبراهيم يتابع الزراعة، عندما علم أهلها بحبها أجبروها على الزواج من شخص آخر لأنه من الأغنياء، ولكن يذهب إبراهيم لتأدية الخدمة العسكرية مودعا زينب.

 

بداية كتابة الرواية

قام الكاتب حسين هيكل بكتابة الرواية عام 1914 حيث انه مر عليها وقت كثير من حين صدورها لليوم 107 أعوام، وأيضا فات حوالي ٩٠ عاما على مشاركتها في السينما وتحويلها ل فيلم يحمل اسم" الرواية"

 

نشأته 

هو الشاعر والكاتب والسياسي ابن مصري محمد حسين هيكل  ولد في قرية كفر غنام في مدينة المنصورة، محافظة الدقهلية، مصر.

 

 التحق محمد حسين هيكل بمدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة ليدرس القانون بها وتخرج منها في عام 1909م، ثم بعدها حصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة السوربون في فرنسا سنة 1912م، بعد أن حصل على شهادة الدكتوراه من أمريكا وعاد إلى القاهرة عمل في مجال القانون بالمحاماة حوالي عام.

 

عمله بالصحافة

عمل الكاتب والأديب محمد حسين هيكل بمجال الصحافة بجانب عمله بالقانون، كان يستعين في تعليمه من الشيخ محمد عبده وقاسم أمين وغيرهم من علماء العلم.

  

المناصب التي شغلها

أصبح "هيكل" عضوا في لجنة الثلاثين، حيث أنشأت دستور 1923، أول دستور صدر في مصر المستقلة وفقاً لتصريح 28 فبراير 1922م.

ومن ثم تم تعيين حسين هيكل رئيسا لتحرير حزب جريدة أسبوعية باسم السياسة الأسبوعية سنة 1926.

وبعدها تم ترشيحه وزيراً للمعارف في الوزارة التي أنشأها محمد محمود عام 1938م، وبعدها تم تعيينه مرة أخرى وزيراً للمعارف سنة 1940م.

في عام1941م تم تعيينه نائبًا لرئيس حزب الأحرار الدستوريين، ثم تولى رئاسة الحزب سنة 1943، وأصبح رئيساً له حتى ألغيت الأحزاب بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، وبعدها تولى منصب رئاسة مجلس الشيوخ سنة 1945م واستمر يمارس رئاسة هذا المجلس التشريعي حتى يونيو 1950.

الكبير محمد حسين هيكل محمد حسين هيكل هيكل أحداث الرواية ذكرى ميلاد ميلاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

تفاصيل صدام «جنش» مع كارتيرون قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

دولة الوعد والإنجاز.. أسرار ما يجرى فى أهم 10 مشروعات قومية

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

إصابة زوجة الحضرى فى حادث مرورى بالشيخ زايد

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

صور

الأهلي يتقدم على المصرى بثلاثية فى شوط أول مثير

نجوم الفن فى عزاء السيناريست فيصل ندا

يوم فى الفضاء بـ500 جنيه

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة.. ماذا حدث فى هجوم إسرائيل ضد سوريا؟

كيف ترى إسرائيل سقوط كابول فى يد «طالبان»؟

سارة شريف تكتب: حرائق السلام