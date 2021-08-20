وفد «تنسيقية الأحزاب» يتفقد مصنع الإلكترونيات بـ«العربية للتصنيع»

تفقد وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب، ومن ضمنها المعامل الحديثة التي تم تجهيزها بالأجهزة والماكينات المرقمنة والبرمجيات ومساعدات التدريب اللازمة من حواسب وأنظمة محاكاة وغيرها، ويتم الربط بينهم بشبكة داخلية، علاوة على نموذج حي لمصنع ذكي متكامل، ما يوفر للمتدرب كافة السبل اللازمة للتدريب وتمكنه من الممارسة الفعلية لهذه التطبيقات، بما يحقق تحولًا رقميًا آمنا يستهدف عائدا أفضل على الإستثمار ورفع كفاءة الإنتاج وجودته والتحكم في التكاليف وتعميق المكون المحلي.

زيارة وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

‎كما توجه الوفد لزيارة ميدانية لتفقد مصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع، حيث تفقدوا خطوط إنتاج أجهزة التابلت واللاب توب وكاميرات المراقبة، والتي لا تقل عن مثيلاتها بأحدث المصانع عالميا، واطلعوا على الخطط المستقبلية التي تقوم بها العربية للتصنيع لدعم خطة الدولة للرقمنة، وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلس النواب كلا من عمرو درويش ونشوي الشريف ومحمد إسماعيل ومحمود بدر وإيمان الألفي ومنال هلال، ومن نواب التنسيقية في مجلس الشيوخ كلا من محمد عزمي ومحمد فريد ومحمد عمارة ومحمود القط ومحمود تركي وأحمد قناوي وأحمد فوزي، ومن أعضاء التنسيقية كلا من أسامة بديع ومعتز عبدالله وعلي قاعود وحسن ضوة.

زيارة وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

‎ومن جهته، أعرب الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن ترحيبه بزيارة وفد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها بمجلسي النواب والشيوخ.

‎جاء هذا في إطار زيارة وفد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها بمجلسي النواب والشيوخ، لمقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع وعدد من وحداتها ومنها مصنع الإلكترونيات والشركة العربية الأمريكية لصناعة السيارات وأكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب.

زيارة وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

‎حرص الفريق عبد المنعم التراس على فتح حوار مفتوح مع وفد التنسيقية، وأشار إلى أن العربية للتصنيع تعد أحد قلاع الصناعة بفضل جهود أبنائها علي مدار الأجيال، مشيرا إلى تاريخ تأسيس الهيئة ودورها القومي كأحد نتائج انتصارات حرب أكتوبر ودورها في تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، فضلا عن خطتها لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة، ومنها الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة وعربات نقل الأموال ومجالات الطاقة المتجددة والإتصالات والإلكترونيات والتابلت والتحول الرقمي والصناعات الطبية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات النقل الكهربائي الذكي والسكك الحديدية، وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والأثاث المكتبي وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.