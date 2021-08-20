بعد رحيله عن عالمنا.. أبرز المعلومات عن تشاك كلوز

غيّب الموت اليوم عن العالم الفنان الأمريكي تشاك كلوز، الذي أبهرت لوحاته الواقعية العملاقة المشاهدين، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد صراع مع المرض في مستشفى في "أوشن سايد"، طبقًا لما أكده محاميه، جون سيلبرمان.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن "كلوز" في سياق السطور التالية:-

اسمه تشارلز توماس كلوز.

كلوز هو من مواليد عام 5 يوليو 1940.

رحل تشاك كلوز عن عالمنا عن عمر يناهز الـ81 عامًا.

انتمى في ميلاده إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

تخرج الراحل تشاك كلوز من جامعة واشنطن.

هو فنان ورسام ومصور أمريكي.

حقق تشاك كلوز شهرته الواسعة كمصور.

عام 2018 ألغى أحد معارضه بسبب الإعلان عن تحرشه بالنساء اللاتي يعملن معه.

عام 1988 أُصيب تشاك كلوز بشلل جزئي.

وتصدر اسم الرسام الراحل الفنان الأمريكي تشاك كلوز عبر عناوين الصحف الأميركية في صباح اليوم الجمعة، حيث ولد تشارلز توماس كلوز في 5 يوليو 1940، في مونرو، واشنطن. نجل الآباء والأمهات الفنية الذين أبدوا دعمًا كبيرًا للمصالح الإبداعية المبكرة لأبنائهم، إغلاق، الذي يعاني من عسر القراءة الشديد، كافح في جميع مراحل العمل المدرسي تقريبًا باستثناء الفن، ولم يكن يتمتع بشعبية كبيرة في المدرسة، وتفاقمت مشاكله بسبب حالة عصبية عضلية منعته من ممارسة الرياضة.

وكانت طفولة كلوز مستقرة إلى حد ما. ولكن عندما كان في الحادية عشرة من العمر، وقعت المأساة عندما توفي والده ومرضت أمه بسرطان الثدي، كما أن صحة كلوز قد انقلبت بشكل رهيب في هذا الوقت أيضًا، عندما هبطت عدوى كلوية في الفراش لمدة عام تقريبًا ولكن من خلال كل هذا، عمّق كلوز حبه للرسم والفن بشكل عام.

في سن الـ 14، شاهد معرضا لوحات جاكسون بولوك. كان لأسلوب ولوك بولوك تأثير كبير على إغلاق، وكما روى لاحقًا، فقد جعله مصممًا على أن يصبح فنانًا.