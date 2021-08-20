«النقل» تشدد على ارتداء الكمامة بأتوبيسات «السوبر جيت»

أعلنت وزارة النقل عن مواصلة شركة السوبر جيت للأوتوبيسات أعمال تعقيم وتطهير المرفق اليوم الجمعة، ضمن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجةالثالثة.

وأوضحت وزارة النقل، أن شركة السوبر جيت تقوم بتعقيم وتطهير الأوتوبيسات قبل خروجها للرحلة مباشرة وذلك للتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء.

وأشارت وزارة النقل إلى أنه يتم التأكيد على الركاب ضرورة ارتداء الكمامة قبل استقلال الاتوبيسات استعداد للرحلات المختلفة.

وناشدت وزارة النقل المواطنين ضرورة الالتزام باتخاذ كافة تعليمات الوقاية والأمان من فيروس كورونا وذلك خلال الموجة الثالثة، خاصة مع زيادة أعداد المسافرين على أتوبيسات السوبر جيت، لذا يجب توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من خلال تعقيم اليدين باستمرار مع ارتداء الكمامة وعدم نزعها.

في سياق منفصل، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، يرافقه رامون كاساريس، سفير إسبانيا في القاهرة، جولة تفقدية بعدد من مواقع العمل بمشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط "القاهرة- الإسكندرية"، والذي تقوم بتنفيذه شركة تاليس الإسبانية العالمية، حيث تم الاطلاع على الأعمال المنفذة، والجاري تنفيذها في محطتي الإسكندرية سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.

في برج محطة الإسكندرية تابع الوزير التقدم في تنفيذ كافة الأعمال الداخلية والخارجية، والذي من المقرر دخوله الخدمة في ديسمبر 2021 طبقا للبرنامج الزمني، وبعدها توجه برفقة والسفير الإسباني لمحطة سيدي جابر التي تم تطوير نظم الإشارات بها، بعد أن تم دخول برج سيدي جابر الخدمة منذ عدة أشهر مع المنطقة الأوتوماتيكية بين كفر الدوار وسيدي جابر، والتي تتحكم في 69 "سيمافور ضوئي" و 38 موتور تحويلة و عدد 7 مزلقانات بطول 28 كم.

- وزير النقل: فرص استثمارية واعدة في قطاع النقل بمصر

وأكد وزير النقل والمواصلات أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المثمر مع الجانب الإسباني، و في إطار العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الصديقين والقيادة السياسية في البلدين والتعاون المثمر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل، مشيرا إلى التطلع إلى مزيد من التعاون مع الشركات الاسبانية في قطاع النقل خاصة، وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر.

- القيادة السياسية وجهت بضرورة الانتهاء من تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية

وأوضح أن القيادة السياسية قد وجهت بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات، لافتا إلى أن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (القاهرة- الإسكندرية)، يبلغ طوله 208 كم ويتم تنفيذه بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.