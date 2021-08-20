الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

الطويل: المنظومة التعليمية تسير في الاتجاه الصحيح.. وتطعيم العاملين خطوة للأمام

النائب طارق الطويل
النائب طارق الطويل

قال النائب طارق الطويل، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن المنظومة التعليمية التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعمل على تنفيذها وزارة التعليم حاليا خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها تحتاج لتكاتف الجميع من أجل إنجاحها.

وقال الطويل، في بيان إن الرئيس السيسي لديه اهتماما كبيرا بالمنظومة التعليمية ويعمل دائما على إضافة الجديد لها لتواكب الأنظمة التعليمية العالمية وترتقي بمستوى الطالب المصري، مؤكدا أن القيادة السياسية لديها وعي كبير بأن التعليم هو أساس التقدم والرقي في مصر الجديدة.

وأضاف أن الإطار الرئيسي والأساسي لبناء الجمهورية الجديدة هو التعليم بالإضافة إلى الملفات الأخرى كالصحة والإسكان وغيرها، منوها إلى أن الدولة تعمل حاليا على توفير الأجواء التي تساهم في نجاح المنظومة الجديدة.

ولفت إلى أن نجاح المنظومة التعليمية يحتاج إلى تكاتف الجميع سواء داخل الوزارة أو خارجها، مؤكدا أن المواطن والأسرة المصرية أساس نجاح هذه المنظومة لما عليهم من عبء لتحمل المسئولية، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي تقوم به.

وشدد الطويل على ضرورة تحمل الجميع مسئولية هذه المنظومة، مطالبا الوزارة بأن توضح أكثر فأكثر للمواطنين تفاصيل هذه المنظومة ودورها في تطوير العملية التعليمية والأطر التي تقوم عليها عملية التطوير مع الوضع في الاعتبار أن الأسر المصرية دائما لها تخوف على مستقبل الأبناء.

وطالب الأسر المصرية والطلاب بضرورة عدم الانسياق وراء الإشاعات ومحاولات هدم البنية التعليمية، مؤكدا أن أي حق يريده الطالب يجب أن يسلك الطريق القانوني والشرعي للحصول عليه مع ضرورة احترام القانون وتعامل الوزارة أيضا وكما عودتنا، باحترام مع المواطنين.

وأشاد الطويل بقرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن احتفاظ طلاب الثانوية العامة بالتابلت الحكومى لاستخدامه في التعلم في المرحلة الجامعية، كهدية من الدولة المصرية، مؤكدا أن هذه الخطوة تؤكد حرص الدولة على استمرار تعلم الأبناء عن طريق التابلت.

ورفض الطويل محاولات البعض التشكيك في نظام التصحيح وذلك تعليقا على من يروج لتغيير نتائج الثانوية العامة على السوشيال ميديا للنصب على الناس والأهم للتشكيك في التصحيح، مشددا على ضرورة أن تحترم جميع الأطراف بالمنظومة التعليمية تخوف الأسر المصرية مع وضع في الاعتبار احترام القانون من الجميع. 

وكما أشاد عضو لجنة التعليم بتوجيهات وزير التعليم بشأن نظام العملية التعليمية خلال العام الجديد، مشددا على ضرورة أن توفر الوزارة جميع وسائل الأمان والإجراءات الوقائية للطلاب حال استمرار التعليم في ظل انتشار فيروس كورونا.

وثمن الطويل قرار الرئيس السيسي بضرورة تطعيم كافة العاملين بالمنظومة التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن هذه خطوة للأمام في إطار انتظام العملية التعليمية رغم في ظل كورونا.

 

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