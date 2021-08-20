القبض على 4 سرقوا مقطورة «طوب وزلط» بالإكراه فى الشيخ زايد

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، تفاصيل واقعة سرقة سيارة نقل بمقطورة محملة بالطوب والزلط من قائدها "سائق وتباع"، أصل إقامتهما محافظة الغربية، بالإكراه وتحت تهديد السلاح، أثناء تواجدهما بالسيارة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد 6 أكتوبر محافظة الجيزة .

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 متهمين، أصل إقامتهم محافظة المنوفية، وأمكن ضبطهم وإعادة السيارة المسروقة.

كان الرائد هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى بلاغا من سائق وتباع، مقيمين بالغربية، يفيدان فيه بأنهما حال توقفهما بالسيارة قيادة الأول "نقل بمقطورة مُحملة بالزلط" أعلى الطريق الإقليمى بدائرة القسم لانفجار الإطار الخلفى للمقطورة، فوجئا بثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكي "لم يحددا رقمها" وهددوهما بسلاح ناري وأسلحة بيضاء واستولوا على "مبلغ مالي، هاتفين محمولين" ثم قاموا بفصل المقطورة وتفريغ حمولة السيارة النقل بالطريق ولاذوا هاربين بالسيارتين "النقل، الملاكى".

- نتائج التحريات

وبعمل التحريات وبعد التأكد من صحة البلاغ تم تشكيل فريق بحث مكبر تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، مقيمين في المنوفية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهدافهم بالتنسيق مع أمن المنوفية، وضبطهم وبحوزتهم "فرد محلى، عدد من الطلقات لذات العيار، 2 قطعة سلاح أبيض، السيارة المستخدمة فـى الواقعة"، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.

- اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأضافوا بتخلصهم من الهاتفين المستولى عليهما بإلقائهما بالطريق العام وإنفاقهم المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وبيعهم السيارة المستولى عليها لعميلهم سائق، مقيم محافظة المنيا "سيئ النية"، وبالتنسيق مع مديرية أمن المنيا أمكن ضبط الأخير والسيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بتحصله على السيارة نظير مبلغ مالى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.