برعاية «مستقبل وطن».. قافلة طبية مجانية لأهالي زوير وسلكا وميت الموز بالمنوفية

بدأت، صباح اليوم الجمعة، القافلة الطبية المجانية لأهالي قرى زوير وسلكا وميت الموز في محافظة المنوفية، برعاية النائب سامر التلاوى عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمنوفية، و مشاركة وحضور الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب، و رجل الأعمال محمد خيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضي الكبد وتستمر حتى الساعة الثانية ظهراً.

قافلة طبيه برعاية مستقبل وطن

وأوضحت النائبة هناء سرور، أن القافلة الطبية تضم تخصصات (الباطنة والصدر والعظام والأطفال والرمد والجلدية وقياس الضغط والسكر والكشف بالسونار)، وصرف أدوية مجانية وتحويل الحالات للمستشفيات العامة والمركزية والمتخصصة بتوصية من السادة النواب، مضيفة أن القوافل تأتي ضمن تضافر الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والأحزاب مع مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة ".

قافلة طبيه برعاية مستقبل وطن

وأكدت النائبة هناء سرور، إن قوافل الخير الطبية برعاية النائب سامر التلاوى ورجل الأعمال محمد خيرة ستجوب جميع قرى مركز شبين الكوم، مشيرة إلى أن القافلة الطبية المجانية ستكون في قرية الراهب الجمعة القادمة الموافق 28 أغسطس بجوار المستوصف الخيري الجديد بالقرية بمناسبة افتتاحه.

قافلة طبيه برعاية مستقبل وطن

وأوضحت أنه تم التركيز على أطباء المستشفيات التخصصي، حتى يتمكن المرضى من المتابعة المستمرة ببطاقة المتابعة أو التحويلات التي تتم من خلال القوافل العلاجية المجانية، وأضافت أن مديرية الصحة بالعمل على أكمل وجه ، من خلال المساعدة في تنظيم القوافل وتوفير التخصصات المطلوبة بالقوافل المجانية.

قافلة طبيه برعاية مستقبل وطن

قافلة طبيه برعاية مستقبل وطن

قافلة طبيه برعاية مستقبل وطن

قافلة طبيه برعاية مستقبل وطن