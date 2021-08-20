الجمعة 20 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«النقل» تكشف خطة تطوير محطة الإسكندرية للسكك الحديدية

محطة اسكندرية
محطة اسكندرية

كشفت وزارة النقل عن أعمال تطوير محطة الإسكندرية للسكك الحديدية، التي تنفذها شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للوزارة.

وتشمل الأعمال: 

ترميم وتطوير واجهات المحطة الخارجية والداخلية وإعادتها لحالتها الأصلية التراثية تحت إشراف هيئة الحفاظ على التراث بالإسكندرية وجهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الآثار.

ترميم وإعادة قاعة كبار الزوار إلى حالتها التاريخية بزخارفها ومكوناتها الطبيعية.

تأهيل وتحديث مسجد المحطة.

إعادة تجديد كافة الأرصفة والحوائط وتزويدها بشبكات وأنظمة حريق متطورة.

إعادة تجديد مظلة السكك الحديدية (الجمالون).

إعادة تنسيق الساحة الخارجية للمحطة.

تركيب ساعات جديدة على الواجهات الداخلية والخارجية.

تجديد كافة المكاتب الإدارية والتشغيل بالمحطة.

التجديد الشامل لصالة التذاكر.

إنارة الأرصفة والواجهات الداخلية والخارجية بأحدث نظم الإضاءة.

 

محطة إسكندرية القطارات اليوم تطوير أعمال

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