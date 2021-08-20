الأنبا إشعياء يُشارك في لقاء لخدمة الشباب بإيبارشية طهطا بسوهاج

عقد الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة، لقاءً صباح أمس الخميس، في كاتدرائية الشهيدين كيرياكوس ويوليطه أمه بساحل طهطا، مع أسرة الشهيد مارمينا للجامعيين والخريجين بالإيبارشية.

تحدث الأنبا إشعياء مع المشاركين في اللقاء عن أهمية دراسة الكتاب المقدس وحفظ الآيات الكتابية.

وتواصل كنائس إيبارشية طهطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية نهضتها الروحية مساء كل يوم ، طوال فترة صوم السيدة العذراء مريم، والذي استمر على مدار 15 يومًا متواصل.

و تختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، صوم العذراء مريم ، يوم 22 من شهر أغسطس الجاري، وتنظم الكنائس صلوات القداسات احتفالا بهذه المناسبة.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم و يكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.

وصوم السيدة العذراء هو الصوم الذي صامه الآباء الرسل أنفسهم فعندما عاد توما الرسول من التبشير في الهند، فقد سألهم عن السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا جسدها، فبدأ يروي لهم أنه رأى الجسد صاعدًا إلى السماء، فصاموا 15 يومًا من أول مسرى حتى 15 مسري، فأصبح عيد للعذراء يوم 16 مسرى من التقويم القبطي.

وتُستقبل الأديرة القبطية الملايين من الزوار من الأقباط كل عام خلال صوم السيدة العذراء مريم والذي يحل في أغسطس من كل عام، إذ يتوافد الأقباط على دير درنكة وهو أحد محطات العائلة المقد