الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسنى عن حفل الساحل الشمالى: فخور بمشاركتى فى إعادة المسرح الرومانى

تامر حسنى
تامر حسنى

تألق  تامر حسنى فى حفله الذي أحياه أمس الخميس، على المسرح الرومانى المصرى فى الساحل الشمالى، حيث أشعل الحفل الغنائي وسط حضور جماهيري ضخم.

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تامر حسنى 

ونشر نجم الجيل صور الحفل التى تظهر حضورا جماهيريا كبيرا معبرا عن سعادته بها قائلا: "فخور إنى النهاردة شاركت فى إعادة المسرح الروماني المصري العظيم مع جمهوري المحترم الراقى".

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تامر حسنى 

وأضاف تامر حسنى قائلا: "فخور بالتنظيم الرائع وكل من شارك في إخراج الحفل بالشكل اللي فعلاً يليق بالفن المصري والمسرح الروماني العظيم، شكراً لعباقرة المسرح، الفنان الرائع أحمد عصام والمبدعين - عماد نبيل - طارق صبري - تامر فوزي - ياسر أنور - احمد عبدالقادر ومدير التصوير الكبير جلال الزكي - والمخرج المتميز أكرم فاروق، وشركة-TH -حسام حسني - تامر يحيى - رامي مسعد".

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تامر حسنى 

كما وجه الشكر لرجال مديرية أمن مطروح والعلمين على المجهود العظيم المبذول في التنظيم الراقي وتابع :"شكراً لكل أفراد فرقتي الموسيقية الكبيرة".

وسبق وافتتح تامر حسنى أول حفلات الصيف بالعلمين، حيث أصبح الفنان تامر حسني الآن بالفعل أيقونة العصر ورمز مصر الفني المشرف لجميع المصريين والوطن العربي للعالم، واستطاع أن يقدم حفلا ضخما بحضور  مئة ألف شخص، وسط استعراض مسرحي تاريخي أشاد به كل الجمهور من إبهار مسرحي من حيث ديكورات المسرح وإضاءته وحجمه واستعراضاته وقد أثنى الجميع على دخلته المسرح حينما ظهر للجمهور، وهو يهبط بمسرح خاص من أعلى قمة في المسرح واشتعل الصراخ والاندهاش من خطورة الفكرة.

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تامر حسنى 

ويعد النجم تامر حسنى، أشهر نجم مصرى في جميع البلدان العربية والأجنبية، ويحتل المركز الأول بجميع المقاييس فى الغناء والتمثيل، وسبق ذكر المنتج الراحل محمد حسن رمزى، أن تامر حسنى صاحب أعلى رقم بيعي لنجوم السينما المصرية فى الخارج.

كما يعد الأعلى أجرا فى مصر بين النجوم، كما سبق وأكد الناقد طارق الشناوي أن تامر حسني الوحيد الذي حقق نجاحا كبيرا في السينما بعد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كما يعتبر مجدد المسرح الغنائى وتحقق حفلاته أضخم إقبال جماهيري في تاريخ حفلات صيف؛ نظرا للأساليب المتطورة والمبتكرة والمدهشة، التى يتبعها تامر حسنى فى جميع حفلاته.

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