«مكافحة المخدرات» تضبط مسجلي خطر بـ 100 طربة حشيش في الإسكندرية

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية.

و تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية وهما مسجلان مقيمان بالإسكندرية تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام" وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية ، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم .

وعُثر بحوزتهما على (100 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالى ،هاتفي محمول)، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 700 ألف جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

تنص المادة 33 من قانون العقوبات، على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.