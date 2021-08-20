الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«ابن المدير».. «الثقة» وراء واقعة سرقة مدرسة خاصة بسوهاج

مدرسة
مدرسة

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أن طالب التعليم الفني المتهم في واقعة سرقة 950 ألف جنيه وقتل عامل مدرسة خاصة بمركز البلينا جنوبي المحافظة، والده يعمل المدير المالي للمدرسة ذاتها، والذي شهد مكتبه الكائن بالطابق الأرضي كسر زجاج الباب الخارجي والمصنوع من الألوميتال، وبعثرة بمحتوياته، وسرقة خزينة حديدية منه بداخلها مبلغ 650 ألف جنيه، ومبلغ 300 ألف جنيه من داخل درج مكتب الغرفة، وجهاز "dvr" الخاص بكاميرات المراقبة وعدد 2 كيسة كمبيوتر.
كما كشفت التحريات، أن والدة المتهم تعمل مديرة الحضانة بذات المدرسة التي شهدت الجريمة السرقة، وأنه جرى استدعائهما وسؤالهما حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وهو ما جعل المجني عليه يطمئن للمتهم لكونه معلوم الشخصية بالنسبة له وفتح له باب المدرسة واستضافه في غرفة الحراسة الخاصة به.

وترجع أحداث الواقعه بتلقي اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة البلينا بورود بلاغ من "ج" 51 عامًا رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الخاصة دائرة المركز باكتشافه سرقة خزينة من داخل المدرسة ومقتل حارس أمن المدرسة

وانتقل إلى مكان الواقعة قيادات مديرية أمن سوهاج وفرع بحث الجنوب ومأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة أن الباب الخارجي للمدرسة مفتوح ولا توجد به آثار عنف، وعثر على جثة حارس المدرسة "أ" 29 عامًا عامل بالمدرسة ويقيم دائرة مركز البلينا يرتدي كامل ملابسه داخل غرفة الحراسة، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، ووجود كسر بزجاج الباب الخاص بغرفة المدير المالي والكائنة بالطابق الأرضي، وبعثرة بمحتوياتها وفتح باب الغرفة المقابلة لها ووجود تلفيات بالخزينة المتواجدة بداخلها دون فتحها.

وأفاد المبلغ بسرقة خزينة حديدية من غرفة المدير المالي بداخلها مبلغ 650 ألف جنيه، وكذلك سرقة مبلغ 300 ألف جنيه من داخل درج مكتب الغرفة وجهاز D V R الخاص بكاميرات المراقبة وعدد 2 كيسة كمبيوتر، وجهاز آخر D V R من مكتبه. 
جرى تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع فرع الأمن العام، وأسفرت الجهود أن وراء الواقعة "م" 18 عامًا طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي ويقيم بندر البلينا.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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