الجمعة 20 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قرار من «التعليم» بشأن أولياء أمور الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية باتخاذ إجراءات جديدة بشأن أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021.

وحصل «الدستور» على نص القرار، وجاء نص الخطاب كالآتي:

إيماء إلى ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي وحصول الطلاب على شهادة الثانوية العامة يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

• تقوم كل مدرسة بأخذ إقرار على الطالب الناجح وولي أمره بأنه استلم جهاز التابلت الذي أصبح ملكاً للطالب وذلك وفق الإقرار.

• على مدارس الثانوي العام حكومي وخاص تجميع الإقرارات الخاصة بالطلبة الناجحين بالصف الثالث بكشوف مجمعة وفق كشوف النتيجة الدالة على النجاح للإدارة التعليمية قسم التوريدات، لخصمها من دفاتر العهدة بناء على التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري بأن التابلت أصبح ملك الطالب حال حصوله على شهادة الثانوية.

• على قسم التوريدات بالإدارة اتباع الإجراءات المخزنية لخصم عهدة التابلت للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية، مع الأخذ في الاعتبار شرط خصم عهدة التابلت للطالب الآتي:

* إقرار الطالب باستلام التابلت الموقع من الطالب وولي أمره.

* صورة طبق الأصل من كشوف النتيجة للطلبة الدال على نجاح الطالب. 

* إقرار الطالب باستلام التابلت.

* صورة طبق الأصل من كشوف النتيجة للطلبة الدال على النجاح.

 

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