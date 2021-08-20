الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2021 والخطوات في المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2021 من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل والتي تحصد نسب مشاهدة عالية عقب اعتماد نتيجة الدور الثاني بجميع محافظات الجمهورية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الحصول عليها إلكترونيا ورابط التقديم في الصف الأول الثانوي.

 

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2021

يمكن حاليا لطلاب الدور الثاني بالشهادة الإعدادية بالعديد من محافظات الجمهورية الحصول على درجاتهم كاملة في جميع المواد الدراسية التي خضعوا لامتحاناتها خلال العام الدراسي (2020-2021) والتي عقدت خلال الفترة من 7 أغسطس واستمرت حتى 14 من نفس الشهر، وذلك من خلال هذا الرابط ( من هنا) وذلك عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة من اسم الطالب ورقم جلوسه ومحافظة الإقامة والرقم القومي حيث وفر النظام الإلكتروني الكثير من الوقت والجهد للطلاب وأولياء أمورهم حيث تعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  من أوائل الوزارات التي اعتمدت النظام الإلكتروني في تقديم الخدمات للمواطنين.

 

خطوات الحصول على نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 

يمكن حاليا لطلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية والتي تم اعتمادها مؤخرا الحصول على درجاتهم في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من 7 – 14 أغسطس الجاري وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا)
  • اختيار الاستعلام عن نتيجة الطلاب من القائمة الرئيسية للموقع
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام كاملة في الخانات المخصصة لذلك ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،..)
  • كتابة رقم جلوس الطالب
  • الضغط على زر الاستعلام
  • ظهور درجات الطالب في مواد الدور الثاني وحالة الطالب ( ناجح ، راسب)

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رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2021

رابط التقديم في الصف الأول الثانوي 2021

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2021 ورابط تقديم الصف الأول الثانوي من أبرز الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية حيث يستطيع طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية حاليا التقديم للصف الأول الثانوي بجميع أنواعه ( العام، الفني، ما بعد الإعدادية) من خلال هذا الرابط ( من هنا) والذي تم تخصيصه للتقديم.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية الدور الثاني الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2021

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