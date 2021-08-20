بقطعة حديد.. حبس متهم تعدى بالضرب على عاملتي نظافة في طرة

أمرت النيابة العامة في القاهرة، اليوم الجمعة، حبس متهم تعدى على عاملتي نظافة بقطعة حديدية، في الشارع بمنطقة طرة بمحافظة القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة,

وكان رجال مباحث القاهرة، قد نجحوا في ضبط المتهم بالتعدي على عاملتي ضبط المتهم بالتعدي على عاملتي نظافة بطرة .

- فيديو على "فيسبوك" يكشف تفاصيل الواقعة

تعود بداية الواقعة، إلى رصد رجال مباحث القاهرة مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن واقعة تضرر سيدتين من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي عليهما بالضرب محدثا إصابتهما، وبالفحص تم تحديد السيدتين المشار إليهما في الفيديو، وتبين أنهما عاملتا نظافة إحداهما مصابة بجرح قطعي مقيمتين بالقاهرة.

وأفادت تحريات المباحث أنه بالانتقال وسؤالهما، قررتا أنهما أثناء تواجد أحد الأشخاص مقيم بمحل البلاغ، وقعت مشادة كلامية بينهم تطورت لتعديه عليهما بالسب والضرب باستخدام «قطعة حديدية»، نتج عن ذلك إصابة إحداهما المشار إليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لقيام الشاكيتين بالسخرية منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة للتحقيق.

- عقوبة التعدي بالضرب

جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة، جنح بسيطة إذا لم تبلغ درجة جسامة الفعل الإجرامي الضرب- الجرح مرضا أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وتكون جنحة الضرب مشددة ويغلظ القانون العقوبة:

1- إذا ترتب على الضرب أو الجرح حدوث مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما.

2 – إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد.

3- إذا وقعت الجريمة باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى .

4 – إذا وقعت الجريمة على أحد العاملين بوسائل النقل العام وقت أداء عمله .

5 – إذ وقعت الجريمة باستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من عصبة.

- شروط ثبوت جنحة الضرب

لكي يتم إثبات جنحة التعدي بالضرب على شخص ما، يجب القيام بالتالي:

- شهادة مسؤول الشرطة الذي قام بتحرير المحضر أثناء مناظرته، بأنه رأى آثار الضرب على المجني عليه بالفعل (سواء أكانت جرح سطحي أو قطعي أو كدمة) .

- الحصول على تقرير طبي بنفس تاريخ وقوع التعدي بالضرب وقبل أن يمر عليها 12 ساعة .

- أن يكون التقرير الطبي مطابقا لما ورد في المحضر الذي تم تحريره، من حيث نوعية آثار الضرب والأداة المستخدمة بالواقعة.