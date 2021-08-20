الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تفتتح اليوم 18 مسجدًا فى 8 محافظات

افتتاح مساجد جديدة
افتتاح مساجد جديدة

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 13 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و5 مساجد صيانة وترميمًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى الآن 1638 مسجدًا، منها 1500 مسجد جديد "إحلالًا وتجديدًا" و138 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن المساجد المقرر افتتاحها اليوم هي على النحو التالى:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الغربية
1. مسجد أحمد باشا المنشاوي بعزبة أبو لبده التابعة لقرية تلبنت قيصر – مركز طنطا
مديرية أوقاف أسيوط
2. أبو بكر الصديق – قرية العزايزة الغنايم
3. المرحوم كرم عبد العال – مركز البداري
4. الحضايرة – قرية الشامية – مركز ساحل سليم
5. خاتم المرسلين – قرية الزاوية 
6. شهاب الدين – قرية المطمر – مركز ساحل سليم 
7. أولاد منصور – قرية دير الجنادلة 
8. الرحمن – عزبة أبو خروف – قرية كوم المنصورة
مديرية أوقاف البحيرة
9. الرحمة – قرية العوامر - مركز ايتاي البارود
مديرية أوقاف القليوبية
10. الورثة – كفر العرب – بنها ثان
مديرية أوقاف الجيزة
11. تالية القرآن- الحزام الأخضر – 6 أكتوبر
مديرية أوقاف الفيوم
12. الرحمن البحري - الروبيات
مديرية أوقاف الشرقية
13. عباد الرحمن - قرية العراقي - مركز أبو حماد
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف قنا
1. الرحمن – القلمينا-    الوقف
2. البيومي - المراشدة
3. البداورة - الوقف
4. أبو مدرة – قوص
5. التمامية – الشرقي سمهود – أبو تشت.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع"، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

افتتاح مساجد أئمة الأوقاف صيانة المساجد خطبة الجمعة ترميم المساجد

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