الجمعة 20 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة تهنئ طالبا مصريا أول نتائج اختبارات الثانوية الدولية بالإمارات

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

 أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بالطالب المصري جورج موسى، الطالب بمدرسة جيمس ولينجتون إنترناشيونال في دولة الإمارات، لتهنئته على حصوله على المركز الأول في نتائج اختبارات الثانوية الدولية (IGCSE) على مستوى دولة الإمارات.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، خلال الاتصال، عن فخرها بما حققه من نجاح مهم، وعن سعادتها بالتواصل مع أبناء المصريين بالخارج وتحفيزهم طوال الوقت لتحقيق نجاحات لرفعة شأن وطنهم الأم مصر، حيث يمثل ذلك أداة ربط حقيقية بهذه الأجيال الناشئة ووطنهم وغرس معاني الوطنية وقيمة العمل والتضحية من أجله.

كما عبر الطالب جورج موسى عن فرحته باتصال وزيرة الهجرة وقال: "أنا فخور بمصريتي وبوطني الذي أحرص طيلة الوقت أن أكون على تواصل معه"، وأكد إهدائه هذا النجاح إلى بلده مصر، موضحا أنه سيكمل طريقه ويلتحق بالبكالوريا الدولية ليحقق حلمه الأكبر في أن يلتحق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا العالمية في بوسطن الأمريكية بتخصص هندسة الطيران.

يشار إلى أن الطالب جورج موسى انتقل للعيش في دولة الإمارات منذ عامين، والتحق بواحدة بإحدى المدارس الدولية في دبي، وقد درس مواد اللغة الإنجليزية وآدابها والرياضيات والأحياء والفيزياء والكيمياء كعلوم ثلاثية وتكنولوجيا الاتصالات المعلومات واللغة العربية، كما درس مادتي إدارة الأعمال والإعلام للحصول على دبلوم مجلس تعليم الأعمال والتكنولوجيا.

وكانت التقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الطالبة فريدة مؤمن إبراهيم خليل الحاصلة على المركز الأول  علي مستوي الجمهورية في الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، حيث أنها كانت تدرس في مدرسة سان جان انتيد بالإسكندرية، وهي نفس المدرسة التي درست  فيها وزيرة الهجرة منذ طفولتها وحتي تخرجت من المرحلة الثانوية العامة.

وهنأت السفيرة نبيلة مكرم الطالبة الطالبة فريدة مؤمن لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية، معربة عن فخرها بها وسعادتها بها لتفوقها ونجاحها، وأنها نموذج مشرف  للفتاة المصرية ولخريجي مدرسة سان جان انتيد.

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