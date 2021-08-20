الأسهم الأوروبية بصدد تسجيل أسوأ أسبوع منذ فبراير

أوقفت الأسهم الأوروبية، نزولها اليوم الجمعة، بيد أن المؤشر الرئيسي لها ما زال على مسار تسجيل أسوأ أسبوع منذ فبراير، بفعل مؤشرات على تباطؤ النمو وارتفاع الإصابات بـ"كوفيد-19" ومخاوف من تقليص التحفيز النقدي في وقت أبكر من المتوقع.

وصعد المؤشر "ستوكس" 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، عقب انخفاض 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة بفعل مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يبدأ كبح جماح سياساته التيسيرية في وقت لاحق من العام الجاري.

وتعافى مؤشر قطاع التعدين من انخفاض أربعة بالمئة أمس الخميس إذ استقرت أسعار النحاس، لكنه ما زال يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء بين القطاعات الأوروبية في الأسبوع.

وتتجه أسهم السلع الفاخرة أيضا لانخفاض أسبوعي بنحو ستة بالمئة، إذ تتعرض لضغوط بفعل القلق إزاء تطورات محتملة تتعلق بالسياسة المتبعة حيال الثروة في الصين.

ونزل المؤشر "داكس" الألماني 0.2 بالمئة إذ أظهرت بيانات أن أسعار المنتجين قفزت بأكثر من المتوقع الشهر الماضي.

وقفز سهم "موريسونز" البريطانية لمتاجر البقالة 4.5 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن وافقت الشركة على عرض استحواذ بقيمة سبعة مليارات جنيه إسترليني (9.54 مليار دولار)، بينما قفز سهم موقع العقارات السويدي هيمنت 14.6 بالمئة بفضل تقرير فصلي إيجابي.

وفي سياق متصل، تراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من واحد بالمئة أمس الخميس وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية العالمية بأسرع مما كان متوقعا، بينما نال انخفاض أسعار السلع الأولية من أسهم التعدين لتصل إلى أدنى مستوى لها في شهر.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.5 بالمئة بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، لأقل مستوى في أسبوعين في حين تراجعت أسهم التعدين 4.2 بالمئة.

وتراجعت الأسهم الآسيوية أيضا في وقت سابق إلى أدنى مستوياتها هذا العام حيث أعطت المحاضر التي نُشرت أمس الأربعاء عن أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي انطباعا بخفض وشيك في برنامج شراء السندات الهائل في حقبة جائحة كورونا.