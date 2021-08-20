الآن.. رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة من أبرز الكلمات البحثية التي تحتل نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل قبل ساعات فقط من بدأ تفعيل موقع التنسيق الذي خصصته وزارة التعليم العالي للطلاب، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد ورابط وخطوات تسجيل الرغبات وكيفية الاستعلام عن النتيجة.

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2021

يمكن من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الذي خصصته وزارة التعليم العالي من خلال هذا الرابط (من هنا) لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية خلال العالم الدراسي المقبل (2021-2022) يبدأ الموقع الذي فعلته الوزارة منذ 10 سنوات بشرح كيفية الحصول على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات وكيفية كتابة بيانات الطالب المطلوبة ووسائل المساعدة لاختيارات الصحيحة للكليات المتاحة للطالب وفقا لشعبته الدراسية ومجموعة ومحافظة الإقامة لتقليل تغريب الطلاب.

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وكانت قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي نتيجة طلاب الثانوية العامة خلال الأيام القليلة الماضية وبلغت نسبة نجاح الطلاب 74%

موعد تسجيل رغبات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

يستطيع مئات الآلاف من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى من التنسيق للالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية المصرية والتي تبدأ من يوم السبت 21 أغسطس وتستمر حتى يوم الأربعاء 25 أغسطس الجاري حيث تتم عملية تسجيل الرغبات وفقا للنظام الإلكتروني حيث يتم تدوين كافة بيانات الطالب من الاسم والشعبة والمجموع الحاصل عليه في الثانوية العامة ومحافظة الإقامة ليتمكن الموقع من ترشيح الكليات المناسبة للطلاب من خلال بياناته حيث يستطيع الطالب تسجيل الرغبات عن طريق معامل الحاسب الآلي بجميع الكليات والمحافظات.

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رابط تسجيل رغبات تنسيق طلاب الثانوية العامة

كيفية الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات

خصصت وزارة التعليم العالي رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات الطلاب والاستعلام أيضا عن نتيجة التنسيق عقب إدخال الرقم السري الذي تم استخدامه في تسجيل البيانات مسبقا حيث يطبع الطالب بطاقة الترشيح والاحتفاظ بها لحين تقديم الأوراق في الكلية المرشح لها في الوقت الذي حددته الكلية للتقديم.