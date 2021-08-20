أجرى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية في محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة سير العمل فى عددٍ من المشروعات البترولية.

وتفقد الملا سير العمل بمحطة تداول المنتجات البترولية بميناء الدخيلة التابعة لشركة "ميدتاب"، كما شملت الجولة تفقد مصفاة تكرير ميدور لمتابعة تقدم العمل في التوسعات الجارية حاليًا لزيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية الجودة طبقًا لأعلى المواصفات العالمية.

وزير البترول

دعم المشروعات القائمة بأحدث النظم التكنولوجية فى التشغيل

وأكد “الملا”، أن قطاع البترول يعمل باستمرار على دعم قدرات البنية الأساسية في مجال استقبال وتداول ونقل البترول، لافتًا إلى أنه بالتوازي مع إنشاء المشروعات الجديدة، يجري دعم المشروعات القائمة بأحدث النظم التكنولوجية في التشغيل وتعزيز عوامل الأمان والسلامة بما يجعلها أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق الأهداف القومية لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.

وزير البترول

واستمع الوزير إلى شرح من المهندس أيمن رشدى رئيس شركة ميدتاب حول موقف التشغيل الحالى لمحطة تداول المنتجات البترولية، حيث تصل قدرتها الاستيعابية إلى 40 ألف طن وتستقبل ناقلات محملة بما يتراوح ما بين 30 و 40 ألف طن وتضم 7 خطوط لتداول البوتاجاز والبنزين والسولار ووقود الطائرات والستيرين، ويتم من خلالها استقبال ناقلات السولار المستورد، كما يتم كذلك تصدير فائض احتياجات السوق المحلية من بعض المنتجات البترولية من إنتاج مصفاة تكرير ميدور.

وزير البترول

كما أجرى جولة ميدانية في مشروع إنشاء التوسعات الجديدة للمصفاة للوقوف على تقدم تنفيذ الأعمال وفقاً للبرنامج الزمنى المخطط ، موجهًا بأهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ للانتهاء من مراحل المشروع البالغ إجمالى تكلفته الاستثمارية حوالى 2.4 مليار دولار في موعدها المخطط، حيث من المخطط بدء تشغيل المرحلة الأولى من التوسعات خلال العام الحالي.

ولفت إلى أهمية المشروع الذى يؤدى لزيادة طاقة التكرير بالمصفاة بنسبة 60% لتوفير كميات جديدة من المنتجات البترولية عالية الجودة طبقًا لأعلى المواصفات العالمية، كما شدد على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتطبيق كافة تعليمات الأمن والسلامة والصحة المهنية حفاظاً على العاملين وضماناً لاستدامة الأعمال بما يحقق الأهداف المطلوبة فى التوقيتات المحددة وفق خططها الموضوعة وبرامجها الزمنية.

وزير البترول

وتفقد "الملا" - أيضًا - كذلك غرفة التحكم الرئيسية بمصفاة تكرير ميدور لمتابعة سير العمل والموقف التشغيلي، حيث استمع إلى شرح من الكيميائي جمال القرعيش رئيس شركة ميدور، حول الموقف التشغيلى للوحدات الإنتاجية الحالية وحجم الأعمال التى تم إنجازها في إطار مشروع التوسعات الجديدة تمهيدًا للانتهاء من أولى مراحله.

جولة الملا لعدد من مشروع البترول القومية بشركات الاسكندرية