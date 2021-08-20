الجمعة 20 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة سائق تسبب في وفاة سيدة تحت عجلات سيارته لـ«الجنايات»

متهم
متهم

أمرت نيابة دارالسلام، اليوم الجمعة، بإحالة سائق إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته على صدم سيدة بسيارته ما أدى إلى مصرعها وهروبه من محيط الحادث دون محاولة إسعاف المجني عليها.

تفاصيل مصرع سيدة صدمها سائق بسيارته وهرب 

بدأت تفاصيل مصرع سيدة صدمها سائق بسيارته وهرب، ببلاغ إلى قسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة  بوقوع حادث تصادم ومتوفيه بمنطقة دارالسلام بمحافظة القاهرة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة الطريق بصحبة كلٍ من خطيبها وشقيقها، اصطدمت بها سيارة مجهولة ما أدى لإصابتها ووفاتها متأثرة بإصابتها، ولاذ قائد السيارة بالفرار، وبسؤال شهود العيان أيدوا ما جاء بالفحص، وأضافوا بعدم تمكنهم من التقاط أرقام السيارة مرتكبة الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، وباستكمال التحريات تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه بالسيارة قيادته خشية ضبطه وتعدى الأهالي عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

الجنايات محكمة دارالسلام الحادث إسعاف

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