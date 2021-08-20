رغم الارتفاع.. النفط في طريقه لخسارة أسبوعية 5%

استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، مبتعدة عن أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، لكن لا تزال في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية تزيد عن خمسة في المئة، إذ أدت عمليات الإغلاق الجديدة في البلدان التي تواجه حالات متزايدة من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا إلى إضعاف توقعات الطلب على الوقود.

كما نال عزوف المستثمرين بصورة عامة عن المخاطر من النفط مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر بفضل مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يفكر في تقليص برنامجه للتحفيز هذا العام.

وقال محللو السلع الأولية لدى "إيه.إن.زد" في مذكرة "القيود المتزايدة على التنقلات تثير مخاوف بشأن الطلب على النفط".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 66.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، بعدما نزلت 2.6 بالمئة أمس الخميس لأقل مستوى إغلاق منذ مايو.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط تسليم سبتمبر والمقرر أن ينتهي أجلها اليوم الجمعة 38 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 64.07 دولار للبرميل بعدما تراجعت 2.7 بالمئة أمس.

وصعد عقد أكتوبر الأكثر نشاطا 26 سنتا إلى 63.76 دولار للبرميل.

وفرضت الصين قيودا جديدة في ظل سياستها الخاصة بفيروس كورونا والتي تقضي بعدم السماح بأي حالات إصابة، مما أثر على سلاسل الشحن والتوريد العالمية، وفرضت الولايات المتحدة والصين قيودا متبادلة على طاقة رحلات الطيران.

في غضون ذلك، أدى تفشي السلالة دلتا في أستراليا ونيوزيلندا إلى فرض إجراءات عزل عام صارمة.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات أمس إلى أقل مستوياتها منذ مايو الماضي، بعد البيانات غير المتوقعة التي أشارت إلى احتمالات تراجع الطلب الأمريكي على البنزين في ظل انتشار السلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.