«أسترازينيكا»: نعمل على تطوير علاج بالأجسام المضادة يقي من الإصابة بكورونا

قالت شركة أسترازينيكا، اليوم الجمعة، إن علاجا بالأجسام المضادة تقوم على تطويره حقق الهدف الأساسي في الوقاية من فيروس كورونا و مرض "كوفيد-19" يخضع للدراسة في مرحلة متقدمة، مما يضع شركة الأدوية البريطانية على المسار الصحيح لتقديم بديل محتمل للقاحات لمن يعانون من ضعف في جهاز المناعة.



وقالت الشركة إن المزج بين نوعين من الأجسام المضادة، والذي اكتشفه في البداية المركز الطبي التابع لجامعة فاندربلت، قلص بنسبة 77 % خطر الإصابة بمرض "كوفيد-19" مصحوبا بأعراض.



وأضافت الشركة أن أكثر من 75 % من المشاركين كانوا يعانون من أمراض مزمنة، بعضها مرتبط بضعف استجابة المناعة للقاحات.



وتمثل النتائج تغيرا في حظوظ الشركة، التي قالت في يونيو الماضي إن دراسة أصغر خلال المراحل المتأخرة، فشلت في تقديم أدلة على أن مزيج الأجسام المضادة يحمي من خالطوا مصابا من العدوى بالمرض.

- إرشادات منظمة الصحة العالمية

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

