الجمعة 20 أغسطس 2021
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مصر

«إعادة تابلت الثانوية إلى المدرسة؟».. طارق شوقي يحسم الجدل

وزير التعليم
وزير التعليم

ثارت شائعات في الساعات الأخيرة حول التابلت الذي استلمه طلاب المرحلة الثانوية من مدارسهم، إذ قال البعض إن على الطلاب أن يعيدوا هذه الأجهزة إلى مدارسهم مرة أخرى بعد انتهاء فترة الامتحانات وظهور النتيجة والانتقال إلى المرحلة الجامعية.

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حسم الأمر، مطالبا طلاب الثانوية العامة بالاحتفاظ بالتابلت الحكومي لاستخدامه في التعلم في المرحلة الجامعية.

وشدد الوزير، في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن التابلت يعتبر هدية من الدولة المصرية للطلاب، ولا صحة لأي شائعات تخالف هذا التوضيح.

في سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ بشكل نظامي وبحضور كامل للطلاب (تفعيل الحضور والغياب)، كذلك للمعلمين والإداريين، على أن تكون المصادر الرقمية والأونلاين مكملة للعملية التعليمية وليست بديلا لها إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.

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