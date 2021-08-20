السيطرة على حريق شقة في عقار بمسطرد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمنطقة شبرا دون وقوع أي إصابات بشرية في منطقة شبرا بمحافظة القاهرة.

- تفاصيل البلاغ

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، قد تلقت إشارة من النجدة تفيد بورود بلاغ من الأهالي سكان المنطقة بنشوب حريق داخل عقار مكون من 7 طوابق بشارع الشعراوي الجديد بمسطرد بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة.

وقامت الشرطة على الفور بإجلاء سكان العقار حفاظا على حياتهم، ثم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق وتم إخماده ومنع امتداد النيران الى العقارات المجاورة، وكشف شهود عيان أن الحريق نشب في شقة سكنية وأن سكانها تمكنوا من مغادرتها ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية وعاد الهدوء للمنطقة مرة أخرى .

و جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التي قررت بندب خبير المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق ووجود شبهة جنائية من عدمه.

- نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛،نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

- أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول ماس كهربائي.