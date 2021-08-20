لبنان يقدم شكوى عاجلة للأمم المتحدة ضد الانتهاك الإسرائيلي لسيادته

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب، أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة لبنان يشكل تهديدًا مباشرًا للقرار الأممي 1701.



وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في بيان، اليوم الجمعة، من وزيرة الخارجية بحكومته زينة عكر، أن تبلغ مندوبة لبنان في الأمم المتحدة لتقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل لانتهاك طيرانها الحربي السيادة اللبنانية، وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر وتهديد حياة الركاب المدنيين، اللبنانيين والأجانب بشكل مباشر.

- مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي



وطالب "دياب"، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات التي تحفظ السيادة اللبنانية وتحمي القرار الدولي 1701.

وفي سياق متصل، حثت الولايات المتحدة الأمريكية الذين يواصلون عرقلة تشكيل الحكومة والإصلاح في لبنان على وضع المصالح الحزبية جانبًا.

جاء ذلك في بيان للسفيرة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا، عقب لقائين أحدهما مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي والآخر بالرئيس اللبناني ميشال عون.

وأكدت شيا ترحيب بلادها بإطار العقوبات الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لتعزيز المساءلة والإصلاح في لبنان، موضحة أن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع شركائها بشأن التدابير المناسبة.

وأضافت أنها بحثت جهود تشكيل حكومة بسرعة خلال لقائيها برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والرئيس اللبناني ميشال عون، قائلة إن لبنان يحتاج إلى قادته لاتخاذ إجراءات إنقاذ عاجلة، وهذا لا يمكن أن يحدث دون حكومة ذات صلاحيات تركز على الإصلاح وتبدأ في تلبية احتياجات الشعب وتباشر العمل الجاد من أجل التعافي الاقتصادي.

واعتبرت أن الشعب اللبناني يعاني والاقتصاد والخدمات الأساسية وصلا إلى حافة الانهيار،مشددة على أن كل يوم يمر على لبنان دون وجود حكومة تتمتع بالصلاحيات وملتزمة وقادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة هو يوم ينزلق فيه الوضع المتردي أصلا، أكثر فأكثر، إلى كارثة إنسانية.

وأكدت "شيا" أن الولايات المتحدة تتشارك مع المجتمع الدولي في تقديم الدعم المباشر لشعب لبنان، وستواصل القيام بذلك، موضحة أنه يتم على وجه السرعة تقديم المساعدات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا للمساعدة في المناطق التي توقفت فيها الخدمات الأساسية، المنقذة للحياة في بعض الأحيان .