الجمعة 20 أغسطس 2021
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حوادث

قتيل ومصاب في «خناقة» بسبب تصليح خلاط بالمقطم.. والنيابة تحقق

خناقة
خناقة

تباشر نيابة المقطم، اليوم الجمعة، تحقيقات موسعة في مصرع شاب وإصابة خاله بجروح إثر تعدى صاحب محل أجهزة كهربائية وآخرين عليهما بالأسلحة بسبب خلاف على التأخير في إصلاح جهاز كهربائي "خلاط"  ماكينة لإعداد الطعام.

وبينت التحقيقات اتفق المجني عليه مع المتهم على إصلاح عطل نشب به، وعندما تأخر المتهم في التسليم عاتبه المجني عليه ونشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استدعى كلا الطرفين أقارب له للتدخل لنصرته على الطرف الأخر ونتج عن المشاجرة قتيل ومصاب في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

تفاصيل قتل شاب في المقطم 

 

بدأت تفاصيل قتل شاب في المقطم ببلاغ تلقاه قسم الشرطة بوقوع مشاجرة بين طرفين سيدة وبصحبتها نجلها محمود وشقيقها، وبين طرف ثان صاحب محل إصلاح أجهزة كهربائية وبصحبته آخرون.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى خاص، وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور وفحصت البلاغ وألقت القبض علي 3 من المتهمين وبحوزتهم الأسلحة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وطلبت النيابة استعجال تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث، والاستعلام عن حالة المصاب للانتقال والاستماع لأقواله، كما أمرت النيابة العامة بدفن الجثة عقب انتهاء الطبيب الشرعي من تحديد سبب الوفاة. 

نيابة القاهرة مشاجرة كهربائي الاسلحة أجهزة كهربائية قسم شرطة المقطم

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