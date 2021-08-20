الجمعة 20 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ليس لديك متعة ولم تعد مهتمًا.. علامات تدل على أنك في علاقة راكدة

علاقة راكدة
علاقة راكدة

يجب على الزوجين استثمار الوقت والطاقة بالحفاظ على استمرار العلاقة بينهم، وعندما لا يحدث هذا، فإن العلاقة تعاني وتصل إلى نقطة قد يتعرضون فيها للركود، والعلاقة الراكدة هي تلك التي لا يشعر فيها الزوجان بالاتصال، وبحسب موقع “catawiki” نرصد في السطور التالية  علامات تدل على أنك في علاقة راكدة وأبرزها:

 ليس لديكما متعة معا

أنت لا تتطلع لقضاء الوقت مع شريك حياتك، وكل ما يمكنك التفكير فيه هو الاستلقاء على سريرك مع طفلك ومواكبة العروض.

أنت لا تحاول حل خلافاتك

تمتد المعارك بينكما على مدار أيام وأسابيع، ولا يبذل أي منكما أي جهد لحلها، و تستمر الحرب الباردة لأطول فترة ممكنة تتذكرها.

 كثيرا ما تشكك في علاقتك

مع مرور الأيام ، غالبًا ما تسأل نفسك نفس السؤال، "ما الذي كنت أفكر فيه؟" أو "لماذا نحن معًا؟"لا يمكنك أن تفهم سبب بقائكما معًا عندما يتصرف شريكك ببرود. 

 قول "أحبك" لا يكفي

ربما تكون قد اعتدت على قول "أحبك" في كل مرة تخرج فيها من المنزل أو تغلق الهاتف، و لكن في أعماقك، تعلم أنك لا تعني ذلك، وكذلك شريكك.

أنت تعلم أن العلاقة لن تدوم

لسبب غير معروف، بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة، لا يمكنك تخيل مستقبلك مع الشخص الآخر، تعلم أنها مسألة وقت فقط عندما تنهار هذه العلاقة، وأنت على ما يرام معها وجاهز لهذا اليوم.

لم تعد مهتمًا بالجنس

لقد مرت أيام كثيرة على آخر مرة مارستما فيها العلاقة الحميمة معنا، كما  لا يحاول أي منكما أن يصبح حميميًا في السرير، وتفضل التمسك بجانبك والحصول على نوم جيد ليلاً، وربما لم تفقد الاهتمام الكامل بالجنس؛ أنت فقط لا تريده مع شريك حياتك.

 أنت لا تثق في شريكك

يمكن أن يؤدي إجراء محادثات عميقة إلى إبقاء الزوجين قريبين ومترابطين،  لكن المحادثات العميقة أصبحت شيئًا من الماضي بالنسبة لك ولشريكك، وأنت تتجنب المحادثات الطويلة مع بعضكما البعض تمامًا، وتكون محادثاتك مرتبطة بالموضوعات العامة.

 تتجنب زيارة عائلات بعضكما البعض

في البداية، على الرغم من أنك لا تحب أهل شريكك، فقد حاولت أن تكون ودودًا وأن تتعايش معهم ، لكنك الآن لا تشعر بالحاجة إلى ذلك، وأنت تتجنب قضاء الوقت مع أسرهم، ويتجنبون أسرتك.

ينتقد كل منكما الآخر

لا يهم مدى صعوبة عملك، سيجد شريكك دائمًا خطأ في كل ما تفعله والعكس صحيح، و أنت تفشل في رؤية الخير في بعضكما البعض، وغالبًا ما تجد نفسك إما تتعرض للقمع أو تمطر في موكب شريكك.

لم تعد أولوية لشريكك

العمل والأصدقاء، قد يستحوذان على اهتمام شريكك، فغالبًا ما تشعر بالوحدة والإهمال لأن شريكك لا يمنحك الأهمية التي كان عليها من قبل،  قد تشعر أيضًا أنك غير مرغوب فيه في العلاقة بسبب سلوك شريكك.

الزوجين استثمار الوقت استثمار الوقت والطاقة باستمرار استمرار العلاقة بينهم نقطة قد يتعرضون فيها للركود العلاقة الراكدة

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