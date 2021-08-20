الجمعة 20 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة اليونانية ترد على تصريحات تيتيباس بشأن لقاحات فيروس كورونا

ستيفانوس تيتيباس
ستيفانوس تيتيباس

رد متحدث باسم الحكومة اليونانية على تصريحات ستيفانوس تيتيباس بشأن نيته في عدم الحصول على لقاح فيروس كورونا إلا إذا أصبح إلزاميا من أجل المشاركة في بطولات التنس.


ونقلت وسائل إعلام يونانية عن يانيس أويكونومو المتحدث باسم الحكومة "إنه لا يملك المعرفة ولم يطلع على الدراسات التي قامت بتقييم الحاجة للحصول على اللقاح"ستيفانوس تيتيباس رياضي رائع وإمكاناته تتركز في الرياضة ومساهمته في الرياضة من أجل بلاده ليست محل أي شكوك".
 

وأضاف "لكن ما هو على المحك هو قدرته على تقييم الحاجة إلى التطعيم أو ما إذا كان اللقاح تم اختباره لفترة زمنية كافية... ليس
لديه المعرفة ولا الدراسات ولا العمل البحثي الذي من شأنه أن يسمح له بتكوين رأي حول هذا الموضوع".
 

و أثار اللاعب البالغ عمره 23 عاما الجدل خلال بطولة سينسناتي المفتوحة هذا الأسبوع عندما أبلغ الصحفيين بقلقه بشأن الآثار
الجانبية للقاحات.
 

و أضاف لوسائل إعلام يونانية يوم الأربعاء "لست ضد اللقاحات، لكني لا أرى أي سبب لشخص في عمري لأخذ التطعيم. لم يتم اختبارها بالقدر الكافي ولها آثار جانبية وطالما لم تصبح إلزامية فكل شخص يملك حرية القرار".
 

و حث أويكونومو المواطنين على الاستماع لخبراء الصحة وقال إن تيتيباس وبعض المشاهير الآخرين يجب عليهم اختيار كلماتهم بعناية بالنظر إلى تأثيرهم الكبير.
 

و كان نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا تحدث في أبريل عن رغبته في ألا يكون التطعيم إجباريا للاعبين للمشاركة في
البطولات ورفض الإجابة عن أسئلة بشأن أخذه التطعيم لكن على الجانب الآخر قال روجر فيدرر ورفائيل نادال، الحاصل كل
منهما على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، إنه يجب على الرياضيين القيام بدورهم لعودة الحياة إلى طبيعتها.
 

الحكومة اليونانية الحكوم الحكومة إلى الحكومة ا اليونانية اليونان اليوناني لقاحات فيروس كورون فيروس كورونا س كورونا روس فيروس كورونا ا لقاحات فيروس فيروس لقاحات لقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

إليك آخر مستجدات الطيران السعودى الدولى 2021| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

محافظ البحيرة: بناء طابق مخالف سبب انهيار عقار دمنهور

بسبب ماس كهربائى.. حريق هائل فى 3 منازل بالمنيب

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20-8-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

سمر عادل

أفغانستان بين الصين وأمريكا

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

مدحت بشاى

الدراما.. وزمن النجم الأوحد

عبد الرحيم طايع

عادوا يفضِّلون الذُّكُور

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش السورى يعلن تفاصيل إحباط هجوم إسرائيلى على دمشق وحمص

قصف محيط مدينتين.. لحظة إطلاق الصواريخ من إسرائيل ضد سوريا (فيديو)

انفجارات عنيفة فى محيط دمشق جراء قصف إسرائيلى