الحكومة اليونانية ترد على تصريحات تيتيباس بشأن لقاحات فيروس كورونا

رد متحدث باسم الحكومة اليونانية على تصريحات ستيفانوس تيتيباس بشأن نيته في عدم الحصول على لقاح فيروس كورونا إلا إذا أصبح إلزاميا من أجل المشاركة في بطولات التنس.



ونقلت وسائل إعلام يونانية عن يانيس أويكونومو المتحدث باسم الحكومة "إنه لا يملك المعرفة ولم يطلع على الدراسات التي قامت بتقييم الحاجة للحصول على اللقاح"ستيفانوس تيتيباس رياضي رائع وإمكاناته تتركز في الرياضة ومساهمته في الرياضة من أجل بلاده ليست محل أي شكوك".



وأضاف "لكن ما هو على المحك هو قدرته على تقييم الحاجة إلى التطعيم أو ما إذا كان اللقاح تم اختباره لفترة زمنية كافية... ليس

لديه المعرفة ولا الدراسات ولا العمل البحثي الذي من شأنه أن يسمح له بتكوين رأي حول هذا الموضوع".



و أثار اللاعب البالغ عمره 23 عاما الجدل خلال بطولة سينسناتي المفتوحة هذا الأسبوع عندما أبلغ الصحفيين بقلقه بشأن الآثار

الجانبية للقاحات.



و أضاف لوسائل إعلام يونانية يوم الأربعاء "لست ضد اللقاحات، لكني لا أرى أي سبب لشخص في عمري لأخذ التطعيم. لم يتم اختبارها بالقدر الكافي ولها آثار جانبية وطالما لم تصبح إلزامية فكل شخص يملك حرية القرار".



و حث أويكونومو المواطنين على الاستماع لخبراء الصحة وقال إن تيتيباس وبعض المشاهير الآخرين يجب عليهم اختيار كلماتهم بعناية بالنظر إلى تأثيرهم الكبير.



و كان نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا تحدث في أبريل عن رغبته في ألا يكون التطعيم إجباريا للاعبين للمشاركة في

البطولات ورفض الإجابة عن أسئلة بشأن أخذه التطعيم لكن على الجانب الآخر قال روجر فيدرر ورفائيل نادال، الحاصل كل

منهما على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، إنه يجب على الرياضيين القيام بدورهم لعودة الحياة إلى طبيعتها.

