استمرار انتشار الإصابات بكورونا فى نيوزيلندا

أعلن مسؤولو الصحة في نيوزيلندا اليوم الجمعة أن التفشي الحالي لكوفيد19- في البلاد خرج عن أكبر مدينة في

البلاد.



وسجلت البلاد 11 إصابة محلية جديدة بكوفيد19-، ما رفع إجمالي الإصابات خلال موجة التفشي الحالية إلى .31



وكانت جميع الحالات السابقة قد تم تسجيلها في أوكلاند، ولكن تم حاليا اكتشاف ثلاث حالات في ولنجتون عاصمة البلاد.



وقالت وزارة الصحة في بيان إن الحالات الثلاث في ولنجتون قد سافرت مؤخرًا إلى أوكلاند وكانت في موقع مرتبط بتفشي المرض.



ودخلت البلاد في إغلاق مفاجئ يوم الثلاثاء بعد اكتشاف حالة انتقال محلي لعدوى كوفيد19-، وهي الأولى منذ ما يقرب من ستة أشهر.



ومنذ ذلك الحين تم تحديد أكثر من 100 موقع بصفتها ذات اهتمام، بما في ذلك ثلاث مدارس ثانوية ومستشفيات وكنيسة وملهى ليلي والعديد من المطاعم.



يبلغ عدد سكان نيوزيلندا حوالي 5 ملايين نسمة ، وستظل في حالة إغلاق مشدد حتى يوم السبت على الأقل.



وستصدر رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن في وقت لاحق اليوم الجمعة إعلانا حول إمكانية تخفيف القيود.



وسجلت البلاد حوالي 2580 إصابة بكوفيد19- منذ ظهور الجائحة، و 26 حالة وفاة.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية



وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.