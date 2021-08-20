مشكلة تقاسم البيانات لدى مراكز مكافحة الأمراض تضلل التقييمات بشأن المتحور دلتا

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن المشكلات الكامنة في نهج تقاسم البيانات الذي تتبعه المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها منعت كبار المسؤولين الأمريكيين من معرفة الوضع في الوقت الحقيقي بشأن جائحة كوفيد-19 والمتحور "دلتا" الفتاك.

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين قالوا إن الفجوة المعلوماتية "أعاقت" استجابة البلاد للحد من المرض، مضيفا أن "تخبطات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن المتحور دلتا تروي قصة أكثر تعقيدا: فالوكالة التي كانت يتحاكى بها يوم ما تواجه تحديات أخرى أعاقت تحقيق استجابة سريعة للجائحة".

وأضاف التقرير أن فشل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في تقاسم البيانات في الوقت الحقيقي "دفع كبار مسؤولي الإدارة، بمن فيهم الرئيس نفسه، إلى تقديم تقييمات وردية بشكل مفرط لفعالية اللقاحات ضد المتحور دلتا، الأمر الذي ربما أوقع الأمريكيين في شعور زائف بالأمان".

وقد أعلنت مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي يوم الأربعاء عن خطط لتحسين هذا النهج المعطل من خلال تطوير مركز جديد للتنبؤ وتحليلات موجات التفشي بهدف تحليل البيانات في الوقت الحقيقي من أجل تقييم تهديدات الأمراض بشكل أفضل، حسبما ذكر التقرير.

وقالت والينسكي إنه سيكون أول مركز للتنبؤ على مستوى الحكومة في البلاد وسيضم فريق قيادته علماء أوبئة مرموقين.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.