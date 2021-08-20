الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق شارع رئيسى بسبب هبوط أرضى بعمق 3 أمتار ببورسعيد

كردون أمني
كردون أمني

فرضت  الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد كردوناً أمنياً لإغلاق الشارع الفاصل بين منطقتي عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وذلك بعد هبوط ارضي كبير في طبقة الاسفلت  بعمق ثلاث أمتار.

وأقدمت الأجهزة الأمنية على إغلاق الشارع بالحواجز الحديدية بسبب هبوط أرضي عبارة عن فتحة كبيرة بالطريق بعمق 3 أمتار، وذلك لمنع سقوط السيارات والمارة.

وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية أن المستشفيات العامة والخاصة لم تستقبل أي حالات إصابات أو وفيات جراء الحادث، وكذلك أكد شهود العيان علي عدم وجود خسائر في السيارات ولم يسقط أحد بالهبوط الأرضي.

وكان أهالي منطقة الزهور قد قاموا بالإبلاغ عن وجود هبوط أرضي بعمق 3 أمتار، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة عمليات المحافظة لتكليف الجهات المعنية باعادة الشئ لأصله.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز بلاغاً بالهبوط الأرضي، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وإخطار الجهات الرسمية وجهات التحقيق.

 

 

وفي شأن آخر سقطت فتاة تدعي ندى السيد مختار وتبلغ من العمر 19 عاماً من مرتفع الدور الرابع بمساكن العبور بمدينة بورفؤاد، وذلك في ظروف غامضة.


بالكشف المبدئي تبين ان الفتاة مصابة بكسر بالفقرات القطنيه وكسر بالضلوع، وقرر الطاقم الطبي بمستشفي بورفؤاد العام حجزها بالعنايه الحرجة لتلقي العلاج.

تلقي اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالحادث،  وعلي الفور وجة بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادث وتحرير المحضر الخاص بالواقعة وتتولي النيابة العامة التحقيق.

 

فرضت  الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد كردوناً أمنياً لإغلاق الشارع الفاصل بين منطقتي عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وذلك بعد هبوط ارضي كبير في طبقة الاسفلت  بعمق ثلاث امتار.

أقدمت الأجهزة الأمنية علي إغلاق الشارع بالحواجز الحديدية بسبب هبوطاً أرضياً عبارة عن فتحة كبيرة بالطريق بعمق 3 أمتار، وذلك لمنع سقوط السيارات والمارة.

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إغلاق شارع اصلاح هبوط ارضي بورسعيد رئيسي

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