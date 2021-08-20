محافظ البحيرة: بناء طابق مخالف سبب انهيار عقار دمنهور

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن حصيلة ضحايا عقار دمنهور المنهار حتى الآن ثلاثة الأول شخص تصادف مروره أثناء انهيار العقار، والثاني من قاطني العقار، والثالثة لسيدة تم انتشالها من سكان العقار كما أصيب أحد سكان العقار وتم نقله لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن أغلب قاطنى العقار كانوا بالخارج أثناء انهياره.

وأرجع محافظ البحيرة، وفق تصريحات صحفية، إلى أن أسباب انهيار العقار بناء طابق بدون ترخيص عام 2011، وإحداث تعديلات حديثة داخل الطابق المخالف، الأمر الذي أدى إلى انهيار العقار، لافتا إلى أن العقار مقام على حوائط حمل وليس أعمدة خرسانية وليس صادر له قرار إزالة.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم إخلاء ثلاثة عقارات مجاورة للعقار المنهار، كون طبيعة المنازل بالمنطقة مقامة على حوائط حمل وليس أعمدة خرسانية، مضيفا بأنه سيتم مراجعة كافة العقارات القديمة المقامة على حوائط الحمل من قبل لجنة العقارات الآيلة للسقوط.

ووجه على الفور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وإدارة الأزمات والطوارئ والتضامن الاجتماعي وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتحرك لموقع العقار المنهار، حيث تم على الفور إخلاء ٣ عقارات مجاورة له وفصل الغاز وكافة المرافق وفرض كردون امنى حول العقار لحماية المواطنين وتيسير عمل فرق الإنقاذ ورفع الانقاض

ظوقد انتقل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة والقيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وكافة الأجهزة المعنية لموقع العقار المنهار حيث تتم الأعمال تحت الإشراف المباشر للمحافظ.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه وجه بتشكيل لجنة هندسية وإعداد تقرير عاجل عن أسباب انهياره وفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، مشيرا إلى أنه يتم رفع الأنقاض الناتجة عن الانهيار وفق الطرق الفنية والبحث عن ناجين أو ضحايا.

وأكد المحافظ أن أعمال رفع الأنقاض أسفرت حتى الآن عن إنقاذ أحد المواطنين وخروج عدد ٢ حالة وفاة، وجارٍ رفع الأنقاض والبحث عن أى مصابين أو ضحايا، مشيرا إلى أن العقار لم يصدر له أى قرار إزالة حيث تشير الشواهد ان حالته الخارجية كانت جيدة.

وقامت شركة الكهرباء بمحافظة البحيرة، بفضل التيار الكهربائي عن جميع العقارات المجاورة للعقار المنهار بشارع السجن بمدينة دمنهور، كما قامت شركة الغاز الطبيعي بفصل الغاز عن العقار، وجميع العقارات المجاورة للعقار المنهار.

كما قامت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، منذ قليل برفع حالة الطوارئ داخل جميع مستشفيات مدينة دمنهور، وتم الدفع بخمس سيارات إسعاف لسرعة نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام.

كما دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة 10 سيارة إطفاء، وتم فرض كردون أمنى حول العقار وتم غلق جميع الشوارع الرئيسية المؤدية إليها.

وكانت قوات الحماية المدينة بمحافظة البحيرة، تمكنت قبل قليل، من انتشال ثلاثة جثث من قاطنى العقار المنهار بمدينة دمنهور، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ضحايا آخرين تحت الانقاض.

وشهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، اليوم الخميس، انهيار عقار مكون من خمس طوابق بشارع السجن مأهول بالسكان، وتوجهت سيارات الحماية المدنية والاسعاف لمكان الحادث.

وتلقت غرفة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة، بلاغا بسقوط عقار بشارع السجن بمدينة دمنهور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار.