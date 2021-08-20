واشنطن تعرض مكافأة مقابل معلومات للقبض على قائد جيش غينيا بيساو السابق

أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لقاء معلومات تساعد في تقديم قائد القوات

المسلحة السابق لغينيا بيساو أنطونيو إندجاي للعدالة.



وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية المكافأة "مقابل معلومات تؤدي إلى إعتقال وأو إدانة" إندجاي بموجب برنامج مكافآت المخدرات.



وقالت الوزارة في بيان لها إن "إندجاي تزعم منظمة إجرامية شاركت بنشاط في تهريب المخدرات في غينيا بيساو والمنطقة لسنوات عديدة، حتى أثناء توليه قيادة القوات المسلحة لغينيا بيساو".



وتابع البيان أن "إندجاي كان يعتبر أحد أقوى الشخصيات المسببة لزعزعة الاستقرار في غينيا بيساو، وكان يعمل بحرية في جميع أنحاء منطقة غرب إفريقيا، ويستخدم عائدات غير قانونية لإفساد وزعزعة استقرار الحكومات الأجنبية الأخرى وتقويض سيادة القانون في جميع أنحاء المنطقة".



ويواجه إندجاي اتهامات في الولايات المتحدة بالتخطيط لجرائم إرهابية قائمة على الاتجار بالمخدرات والتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، من بين تهم أخرى.



وأُقيل إندجاي من منصبه كقائد للقوات المسلحة في غينيا بيساو عام 2014 بعد أن تورط في تهريب مخدرات للولايات المتحدة في العام السابق.



ويعتبر المحللون الدوليون غينيا بيساو، المستعمرة البرتغالية السابقة في غرب إفريقيا، "دولة فاشلة" كما أنها واحدة من أكبر نقاط العبور العالمية للكوكايين.

و علي صعيد آخر ، شددت الولايات المتحدة على أنها لم تعد تعتبر أشرف غني طرفاً في أفغانستان، وذلك بعد تعهده بالعودة إلى البلاد.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان للصحفيين: "لم يعد شخصية لها دور في أفغانستان" رافضة التعليق على قرار الإمارات العربية المتحدة منحه حق اللجوء.

في سياق متصل، قال مسؤول في مقر الرئاسة الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض بحثوا، تسريع عمليات إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان وتوفير ممر آمن إلى مطار كابول.

وأضاف المسؤول أن بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس، ناقشا كذلك الجهود المبذولة لرصد التهديدات الإرهابية المحتملة في أفغانستان.

وقال مسئول بالبيت الأبيض إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي قدما إفادة للرئيس جو بايدن حول الوضع في أفغانستان.