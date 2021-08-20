حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الجمعة 20 أغسطس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم، لجميع مواليد الأبراج الفلكية ليوم 20 أغسطس ٢٠٢١ على النحو التالي

الحمل

مهنياً: تنجح في مهمة أو في دراسة، أو تحقق ربحاً عن طريق فرصة مؤاتية، وربما تدعمك جهات نافذة.

عاطفياً: تشعر بالحماسه والفرح اليوم للقاء الحبيب و مصارحته بحقيقة مشاعرك تجاهه، فيبادلك بالمثل.

صحياً: أنت قوي الإرادة وكلمتك كلمة في حال أقدمت على اتخاذ قرار يتعلق بوضعك الصحي.

الثور

مهنياً: ستحلق عالياً في سماء اختصاصك تعلب دوراً ايجابياً يعود على مصالحك ومصلحتك بالمنفعة. ستفتح أمامك أبواب مهمة وقد تأخذ قراراً مصيرياً.

عاطفياً: تعيد حساباتك والنظر في طبيعة علاقتك مع الحبيب وتحاول التقرب منه لكنك فتشعر باهتمامه الكبير بك.

صحياً: ترهق نفسك كثيراً في العمل، عليك أن تفكر جدياً في الراحة.

الجوزاء

مهنياً: تنتظرك مفاجآت سارّة او بعض الايجابيات غير المتوقّعة التي تكون في مصلحتك وتحقق لك بعض الرغبات.

عاطفياً: لا تشتت نفسك في غير علاقة عاطفية، بل حاول أن تقيم علاقة ثابتة تنتهي بالاستقرار.

صحياً: لا تهمل وضعك الصحي ولا تتقاعس عن الاهتمام بجسمك والانشغال بأمور كثيرة تبعدك عن ممارسة الرياضة.

السرطان

مهنياً: يسلّط هذا اليوم الضوء على قضية مالية أو على عائدات مشتركة وربما يتحدّث عن رحيل أو غياب.

عاطفياً: لا تكن متناقضاً في تصرفاتك وأقوالك أمام الحبيب، ولا تقم بأمور تجعله يغضب عليك.

صحياً: الإرادة مطلوبة بإلحاح في حالتك وعليك الصبر لتتخلص من مشكلاتك الصحية.

الأسد

مهنياً: قد تضطر إلى الدفاع عن نفسك أو تمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات.

عاطفياً: لا تحقد، فأنت طيّب القلب، سامح الحبيب إذا اقترف خطأ ما بحقك، وابدأ صفحة جديدة معه.

صحياً: لا تدّع أنك مشغول للتهرب من تلبية الدعوة إلى ممارسة المشي يومياً عند الصباح.

العذراء

مهنياً: باستطاعتك بحث المسائل المالية المتعثرة، لكن الحذر مطلوب في مثل هذه المرحلة، ولكن الانفراجات قريبة.

عاطفياً: الحوارات الغنية بالنصائح ترفع أسهمك عند الشريك، فحاول أن تستفيد من الوضع لتعزيز العلاقة بينكما.

صحياً: أمام عدة حلول يمكنك اختيار أحدها للحفاظ على رشاقتك وصحتك وعافيتك.

الميزان

مهنياً: تنعم بأجواء إيجابية جداً تأتيك بالحلول وبالرعاية من قبل المحيط.

عاطفياً: تمرّ بتجربة تتعرض فيها لحرج، أو تتأرجح بين الإيجابية والسلبية، إلا أنك لا تلبث أن تشعر بتحسن الأحوال.

صحياً: تتعزز الصحة وتتدفق الإيجابيات، وتقوم بلقاءات مشوقة جداً تثير في قلبك الحماسة.

العقرب

مهنياً: طموحك كبير لا حدود له، ولكنّك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح.

عاطفياً: الشريك يتصرّف بطريقة غريبة هذا اليوم، فحاول أن تصارحه بما يقلقك لتصحيح الوضع.

صحياً: إياك والتغاضي عما ينتابك من عوارض تزعجك ليلاً، استشر طبيبك.

القوس

مهنياً: تعيش اجواء غنية وواعدة دسمة وغنية ماليا ومعنويا.يوم جيد نوعية الوقت ممتازة جدا.

عاطفياً: اعتذر إلى الشريك عن تصرّفك السيّئ وبرّر له موقفك السلبي تجاهه، فهو سيتفهم وضعك.

صحياً: السعي وراء المتاعب يرهق أعصابك، حذار ما ينتظرك فقد يحمل الكثير من المفاجآت.

الجدي

مهنياً: تباشر في مشاريع جديدة فالحظ حليفك ايام داعمة تساهم في تطوير اوضاعك المهنية وتزيد من فرص نجاحك ما يجعلك تمارس جاذبيتك وتلتقط الفرص المهنية والدراسية والشخصية

عاطفياً: باستطاعتك غضّ النظر عن أخطاء الحبيب وتأجيل المواجهة كليّاً، خفّفا عنكما وابتسما للحياة.

صحياً: أدعوك الى السهر والرقص والترويح عن النفس، إنما في مكان صحي ومناسب.

الدلو

مهنياً: يسلّط هذا اليوم الضوء عليك لكنّه يجعلك تطلب الحقيقة وتناضل من أجلها وترفض أي مراوغة.

عاطفياً: يشكل هذا اليوم مفترق طريق في حياتك، لكن لا شيء يمكنه لجم اندفاعك، بل تقتحم الساحات واثقاً بنفسك.

صحياً: الأمور وصلت إلى حد خطير، بادر إلى ممارسة الرياضة ما ينعكس إيجاباً على وضعك الصحي.

الحوت

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تستعيد بعض المواقف الماضية، إتبع حدسك وكُن هادئاً.

عاطفياً: يحدث خلل في علاقتك بإحدى النساء بعدما كنتما على أبواب الارتباط الجدي.

صحياً: إحرص على أن يكون فراشك ووسادتك طبيين لئلا تشعر بالانزعاج خلال النوم.