وفاة نجم سينمائى جراء كورونا

توفي الممثل الياباني الشهير وأسطورة الفنون القتالية، شينيتشي "سوني" تشيبا، عن عمر يناهز 83عامًا في مستشفى قرب طوكيو، حسبما أعلن مكتبه.

وأصيب تشيبا بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أواخر يوليو وبقى لفترة في منزله، لكنه نقل يوم 8 أغسطس إلى مستشفى قرب العاصمة اليابانية، حيث تم ربطه بجهاز تنفس اصطناعي، وفارق الحياة الخميس بسبب صعوبات صحية ناجمة عن المرض.

واستمرت المسيرة الاحترافية لتشيبا لنحو 5 عقود من ستينيات القرن الماضي، ولعب في عشرات الأفلام اليابانية واشتهر داخل بلاده وخارجها بمهاراته في فنون القتال، كما عمل على تصميم مشاهد القتال في وقت لاحق من حياته المهنية.

وفي العام 2003 لعب تشيبا دورا في الفيلم "اقتل بيل. الجزء 1" بإخراج وتأليف كوينتين تارانتينو، كما مثل عام 2006 في الفيلم "السرعة والغضب: قيادة طوكيو".

وكان تشيبا يحمل أحزمة سوداء في كل من الكاراتيه والنينجوتسو والشورينجي كيمبو والجودو والكندو وكاراتيه غوجو ريو.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.